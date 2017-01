Rafa Nadal jugará la final del Abierto de Australia contra Federer

Rafa Nadal está regreso. El mallorquín ha ganado al búlgaro Grigor Dimitrov, en cinco sets por 6-3, 5-7, 7-6, 7-6 y 6-4, en 4 horas y 52 minutos de juego, para plantarse en final del Abierto de Australia, en la que se verá las caras con el suizo Roger Federer. Su último título en un Grand Slam data de 2014, cuando se hizó con su noveno título en Roland Garros.



Para alcanzar la final número 21 de un Grand Slam, Nadal ha tenido que emplearse a fondo ante el ímpetu y la calidad de un Dimitrov que ha sido un durísimo rival. El manacorí afrontaba el duelo ante el búlgaro con cautela, no en vano está situado en el número 15 de la ATP y permanecía invicto en este 2017, con 10 victorias en su haber y un triunfo en Brisbane.



Sin embargo, el anterior precedente en Australia favorecía al manacorí, ya que en 2014 se había impuesto a Dimitrov en los cuartos de final por 3-6, 7-6, 7-6 y 6-2. Otro dato a favorable al mallorquín era que Nadal y el búlgaro se habían enfrentado antes en ocho ocasiones, con siete triunfos para el de Manacor por uno solo para Dimitrov, el año pasado en Beijing.



El arranque de partido ya ha mostrado lo que iba a ser el duelo. Dimitrov ha salido con fuerza y ha estado a punto de romper el saque de Nadal en el juego inaugural. El manacorí se ha rehecho (1-0), pero el tenista búlgaro se ha mostrado muy fuerte con su saque y ha igualado el set (1-1). Nadal ha sabido imponer su juego, dominando los puntos para asegurar su servicio y después ha sido capaz de conseguir un break que rompía el partido gracias al resto, ya que Dimitrov ha mostrado su potencial en el saque. Con el 3-1, Nadal ha consolidado su ventaja cuando le tocaba sacar (4-1) y finalmente ha cerrado el set a su favor tras algo más de media hora de juego (6-3).





para Nadal, que se ha visto por detrás en el marcador siempre y que ha llegado a ir perdiendo por 1-4. Pero ha sido entonces cuando ha hecho acto de presencia la mejor versión del manacorí, que ha luchado todos los puntos y ha conseguido, después de salvar hasta cinco bolas de set, igualar la manga (5-5). Peropara igualar el partido (5-7 y 1-1 en el partido).Más igualada ha sido incluso, que. Ambos tenistas han mantenido su servicio en los primeros juegos, hasta que Nadal ha logrado el break y se ha puesto 3-2. Pero ha perido el saque, pese a su agresividad en los puntos, ante un Dimitrov que con sus golpes y un poco de suerte ha logrado empatar (3-3). Después,(6-6). Ahí ha aparecido de nuevo el Nadal más fuerte mentalmente, que ha llevado la iniciativa y ha conseguido hacerse con el set y dar un paso hacia la final, 7-6 (5).Tercer set, celebraDimitrov no ha acusado el golpe de verse de nuevo por debajo en el marcador y en elha vuelto a ofrecer una gran resistencia. Y un buen nivel de juego, además de un enorme saque.k (6-6). El manacorí ha empezado por delante, ganando el primer saque (1-0) y ha esperado el momento de imponer su juego en el intercambo de golpes. No ha sido así y(2-3). Ha apostado por su saque para mandar (2-5) y cerrar el cuarto set a su favor tras una hora de juego, 6-7 (4).Después de tres horas y 48 minutos de juego, Nadal y Dimitrov han afrontado el. En un partido equilibrado, las estadísticas no daban ventaja a nadie: igualados en el primer servicio (67% Nadal, 68% Dimitrov), el manacorí había ganado más puntos (148-139), pero el búlgaro imponía su saque (16 aces de Dimitrov por 7 de Nadal).El jugador búlgaro ha intentado imponer su potente y preciso saque.Los 13 minutos que ha durado el primer juego, e el que el mallorquín ha salvado una bola de break, fueron el aviso de lo duro que iba ser el set definitivo. Con algunas dificultades ambos tenistas han aguantado su servicio enY tras 55 minutos de juego ha llegado el momento decisivo.. Ganar el juego significaba ganar el set y el partido,. Y Nadal lo ha hecho, jugará por su decimoquinto grande.