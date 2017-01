Bernardino Jaume: "Queremos acabar con el estigma de que el golf es un deporte para ricos"

Bernardino Jaume Mulet (1970) preside hoy la séptima edición de los Premios Golf de la Federación Balear, tercera entidad deportiva de la comunidad en cuanto a número de licencias y, también, en cuanto a presupuesto anual (más de 300.000 euros). La gala se celebra en Son Termens (Bunyola), a partir de las 20:30 horas, con la presencia de 250 personas. El lema elegido para esta fiesta es "Golf para todos, ¡practícalo!". Jaume afirma que su objetivo es "acercar el golf al mayor número posible de personas" y arrancarle el cartel de "deporte para ricos".

-Lleva casi cuatro meses como presidente. Fue candidato único y en su programa destacaba el interés por hacer más visible el golf.

-El objetivo de la junta directiva que presido es abrir y dar a conocer el golf. Nuestro lema es "Golf para todos", queremos quitar el estigma que tiene este deporte de que es una actividad para ricos. Y para eso estamos trabajando.

-Pese a ese hándicap de ser considerado un deporte muy caro, son miles los practicantes de golf en Balears.

-Somos la tercera federación en número de fichas de Balears (6.865 licencias, a 31 de diciembre de 2016). Y somos una de las pocas territoriales de nuestro deporte en España que ha crecido, pero creemos que aún debemos dar un impulso más al golf. Tenemos 25 campos, somos un auténtico paraíso para los golfistas europeos, pero consideramos que lo deberían conocer también los residentes de Balears.

-¿Qué les queda por hacer?

-Uno de nuestros retos más ilusionantes es potenciar el golf en las aulas. Este deporte puede aportar valores muy importantes a los jóvenes, como el compromiso, la perseveración, la disciplina... Queremos crear afición al golf en los niños. También queremos promocionar cursos de iniciación para gente mayor y cursos para colectivos profesionales, por ejemplo abogados, médicos o periodistas, y promover competiciones. Y cómo no, llegar más al colectivo de residentes extranjeros.

-Y para quienes ya están federados y ya cuentan con su confianza, ¿qué se plantean?

-En cuanto a los ya federados, el objetivo es mejorar las competiciones, ampliarlas en la medida de lo posible. Queremos que sientan la federación como suya y muy próxima. Ese es el gran reto.

-¿Cómo están las relaciones con las instituciones públicas? Desde la distancia no parecen muy buenas precisamente...

-–A nivel institucional estamos mal vistos. Por el tema del consumo de agua y del territorio. Y creo que no debería ser así. Pero lo cierto es que ya hay muchísimos campos de golf que han cambiado sus sistemas de riego y que han invertido en mejoras en este tema en concreto. Incluso, podría recordar que Son Muntaner, por ejemplo, cambió su tipo de césped con ese objetivo. Y en cuanto a querer construir más campos, ahora mismo no es un objetivo.

-Hablemos de dinero. Ustedes no están nada mal.

-A nivel económico, tenemos un presupuesto importante. Somos la tercera federación en licencias en Balears y lo destinamos principalmente a fomentar y promocionar el golf, así como a la mejora de los programas de tecnificación. De hecho, uno de nuestros objetivos es profesionalizar y dar protagonismo a las escuelas de tecnificación; los padres son importantes en la base, pero es necesario que tengan un peso importante los preparadores físicos, recuperadores o psicólogos.

-Llama la atención la convocatoria para realizar un 'Examen de Árbitro de Categoría Autonómica' que han realizado.

-Siempre son necesarios los árbitros. En cualquier deporte y también en el golf. Ahora el colectivo arbitral lo forman 16 personas y necesitaríamos que creciera. Se han apuntado una veintena de personas y si aprueban el corte la mitad, la verdad es que sería importante para nosotros por el volumen de jugadores y competiciones que tenemos.

-¿Cómo está Balears en cuanto a jugadores? ¿Tenemos un buen nivel?

-Desde hace varios años estamos sacando campeones de España en las categorías de base. Este año pasado han sido cuatro –Adrià Maldonado, Odette Font, Sandra Vázquez y Gerardo March–, y de 12 golfistas que hay en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, en la Residencia Blume, tres son chicos nuestros –Nuria Jiménez, Miquel Bisellach y Joan Tous–, por no hablar de que tenemos a tres profesionales (Nuria Iturrios, Luna Sobrón y Toni Ferrer). Creo que en Balears se está trabajando bien y que además hay futuro.

-Hablando del futuro, y del pasado más reciente, ¿cómo están las relaciones con la Federación Española? Ya se reunió con Gonzaga Escauriaza, que ha sido reelegido como presidente.

-Realmente fuimos a presentarnos. Fue una mera formalidad, porque las relaciones son buenas y hay buena sintonía. Pero sí, también aprovechamos para pedir un poco de ayuda. Siempre hay necesidades y tenemos varios proyectos en marcha.