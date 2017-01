Federer: "Soy el fan número uno de Nadal, es el rival más duro"

El suizo Roger Federer señaló tras acceder por sexta vez a la final del Abierto de Australia, que el búlgaro Grigor Dimitrov, es sobre el papel el rival más fácil, y que si es el mallorquín Rafel Nadal su rival el domingo, "será una batalla épica". "Grigor puede ser similar a mí, pero él no soy yo", dijo Federer sobre el jugador búlgaro. "Tiene una personalidad diferente. Sobre el papel es más fácil porque nunca me ha ganado, pero eso no me da el título, porque ahora es un jugador diferente". "Probablemente penséis que tengo algo más de oportunidades de vencer a Dimitrov que a Nadal. Pero a quién le importa. Al final lo que importa es ganar o no", prosiguió Federer.

"Estoy en la final, y lo sé. Se que tengo la oportunidad de ganar el domingo y estoy en una buena posición para hacerlo, independientemente de quién sea. Será especial, contra quien sea, porque uno irá a por su primer Slam, y si no habrá una épica batalla con Rafa", aseguró el suizo.

Federer calificó a Nadal de "jugador increíble", con golpes que "nadie más tiene", y que es capaz "de regresar después de muchas lesiones" por lo que le profesa un profundo respeto. "Puedo jugar una final con Nadal, no hablamos de jugar una ronda más, hablamos de una final. Él es el rival más duro al que puedo enfrentarme, soy el fan número 1 del juego de Rafa Nadal, hemos jugado muchas batallas épicas, ninguno de los dos pensábamos podíamos jugar una final. Estuve con él inaugurando la Academia Rafa Nadal hace unos meses y le dije ´A ver si hacemos un partido benéfico´, yo tenía problemas en la pierna€ él en la muñeca, jugábamos contra chicos de 15 años que era lo mejor que podíamos hacer€ y ahora estamos en la final", dijo cariñosamente sobre el manacorí. El suizo recordó por ejemplo como perdió la final de Wimbledon 2008 contra el balear por lo que había sucedido semanas antes en París. "El me aplastó antes en Roland Garros, yo había jugado muchos torneos sobre tierra, y me afectó en los dos primeros sets. Afortunadamente el tiempo ha pasado y la pista es más rápida aquí", señaló. "Creo que es un jugador increíble. Tiene golpes que otros no tienen, es único y especial", subrayó.