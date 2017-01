El equipo de Reynés no sale y retrasa el debut profesional de Eric Alfaro

Problemas de logística y estructura provocaron ayer que la XXVI edición de la Challenge se quedase sin uno de sus 20 equipos inscritos. Se trata del conjunto alemán 0711/ Cycling, que en principio debía permitir el debut como director en carrera del exciclista profesional Vicenç Reynés, así como el debut como profesional continental del solleric Eric Alfaro. Un serio contratiempo, pero al que Reynés restó trascendencia. "Me sabe mal por Eric Alfaro que tenía mucha ilusión por debutar en Mallorca, en casa, ante sus amigos, pero no puede ser. Ya empezará en otra carrera", comentó Reynés, quien entiende que "el futuro del equipo está garantizado". Tampoco disputarán hoy la primera carrera de la Challenge otros dos ciclistas mallorquines, como es el caso de Marc Buades y el pobler Toni Ballester. Su nombre no aparecía ayer entre los ocho ciclistas del equipo de la selección española de pista. Un grupo que bajo la dirección técnica de Salvador Meliá contará con Xavi Cañellas, el valenciano Sebastián Mora, Cristian Galván, Jesús García, el exMovistar Enrique Sanz, el murciano Eloy Teruel, José Daniel Viejo y el vasco Illart Zuazubiskar. Un grupo de especialistas de la pista, con hombres rápidos y batalladores.