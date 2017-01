Más cerca de la final soñada Federer-Nadal

­Es la final que todo buen aficionado al tenis desea. Nadal-Federer. Pero antes deberán deshacerse del búlgaro Grigor Dimitrov el primero y de su compatriota Stan Wawrinka el segundo. Los protagonistas de una de las mayores rivalidades en la historia del deporte se encuentran a un paso de protagonizar la gran final del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada. 31 veces se han enfrentado ambos tenistas, con un balance favorable al mallorquín de 23-11.

Sólo los más nostálgicos confiaban en presenciar de nuevo una final entre estos dos monstruos de la raqueta después de que, en 2016, Federer saliera por primera vez en su carrera del ´top-10´ y Nadal estuviera a punto, ambos a causa de las lesiones que les ha mantenido alejado de las pistas.

Pero el gran momento de ambos y, porqué no decirlo, las tempranas eliminaciones de los dos principales favoritos, Andy Murray y Novak Djokovic, han hecho posible que Nadal y Federer puedan volver a protagonizar una final de un grande.

Ha llovido desde la primera vez que se enfrentaron, en Miami en 2004, con victoria del mallorquín, que aún no había cumplido la mayoría de edad. Desde entonces han sido muchas las finales, en todas las superficies y, menos en el US Open, en todos los grandes. En Australia se han visto las caras tres veces, con la victoria siempre para Nadal. La primera, en la famosa final de 2009, el único título del mallorquín en Melbourne. La segunda en las semifinales de 2012 y la tercera en las semifinales de 2014, en la última vez que se han visto en un torneo de Grand Slam.

El dominio de Murray y Djokovic en los dos últimos años ha provocado que, por primera vez desde que se enfrentaran en 2004, el año pasado no se vieran las caras en ningún torneo. El último partido entre Federer, 88 títulos le contemplan, y Nadal, 69, fue en el torneo de Basilea en octubre de 2015, con victoria para el suizo. Desde aquella fecha solo han coincidido en la inauguración de la Rafa Nadal Academy en Manacor, hace un par de meses. La presencia de Federer dio brillo a un acto que reunió a multitud de personalidades.

En cualquier caso, si Nadal es capaz de ganar por octava vez a Dimitrov mañana por la mañana, si su rival no es Federer lo será Wawrinka, con quien tiene una cuenta pendiente por la final perdida en Melbourne en 2014, en lo que fue el primer grande del número dos suizo en su carrera. La lesión de espalda que sufrió Nadal en el calentamiento de la final y que se agudizó durante el partido, fue letal para sus aspiraciones de sumar un nuevo grande a su palmarés. Aquella derrota ante un jugador con el que nunca había perdido le dejó huella física y mentalmente, y tardó tiempo en recuperarse y volver a ser el que era.