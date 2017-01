Zidane: "Tenemos otras competiciones por delante"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, achacó la eliminación de la Copa del Rey a la falta de acierto de su equipo en los dos partidos, se mostró "contento" con la imagen de su equipo en Balaídos y abogó por centrarse en la Liga Santander y en la Liga de Campeones.

"Nosotros después de un gol de mala suerte no hemos bajado los brazos. Hicimos un gran partido hasta el final y nos ha faltado poco. Tengo que felicitar a todo el equipo porque lo hemos dado todo. A nadie le gusta perder. Nosotros vamos a seguir, jugando así, con carácter y con personalidad, como hicimos hoy", comentó el técnico del Real Madrid.

En este sentido, apuntó: "Tácticamente hemos hecho un gran partido, hemos molestado al rival pero nos ha faltado un gol. Con el partido que hicimos la única cosa que tenemos que hacer es descansar. Tenemos otras competiciones por delante".

"Soy el responsable de este equipo y creo que vamos a seguir con el mismo discurso. No se ha podido con esta pero podemos pelear las otras dos competiciones que nos quedan", agregó.

Recordó que la eliminatoria "es a dos partidos" y en ambos su equipo dispuso de ocasiones para doblegar al Celta: "No se ha podido pasar por circunstancias pero estoy contento con lo que hicimos. Tenemos que seguir".

"Lo que más duele es perder así. Cuando tu no mereces pasar la eliminatoria no pasa nada. Te culpas y ya está. Pero ahora no hay que culpar a nadie porque creo que hemos planteado un partido serio, con personalidad. La pena es que no hemos conseguido lo que esperábamos. Estoy decepcionado por los chicos, no por el partido", insistió.

Aseguró no estar preocupado "por la falta de puntería", ya que, a su juicio, esto "forma parte del fútbol": "Nosotros le vamos a dar la vuelta a esto. Hay que seguir trabajando, creer que podemos conseguir cosas buenas".



Berizzo: "Sabíamos que íbamos a sufrir"



Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, no ocultó sus satisfacción por el pase a las semifinales de la Copa del Rey.

"Sabíamos que íbamos a sufrir así. El Real Madrid te obliga a un partido casi heroico en defensa y cuando puedes hacerle daño, mejor que se lo hagas. A la gente tengo decirle gracias por el apoyo y que disfruten por este gran triunfo. Lo hemos ganado entre todos y ahora debemos afrontar el futuro con ilusión", señaló en rueda de prensa.

El argentino indicó que "en algunas contras nos jugó en contra ese nerviosismo", pero al mismo tiempo apuntó que "todo" lo que ha sucedido en el partido ha sido "fantástico": "Este es el carácter de un equipo que va siempre en busca del ataque. Debo felicitar a los jugadores, este triunfo es de ellos. No quiero distraer con mis palabras la magnitud de lo logrado. Lo ganaron los futbolistas".

"No quisiera exagerar en la trascendencia de la victoria -continuó-. Y no tiene que ver exactamente con mi propuesta, sino en la convicción que los futbolistas muestran. Por muy buena que sea una idea, si no lleva adeptos no vale. Ese es el principal éxito. La victoria de hoy premia a mis futbolistas porque son un grupo enorme que entienden este juego en equipo".

Para Berizzo la victoria se cimenta "desde el gran rendimiento defensivo" y también "en el desgaste" de Guidetti, Aspas y Wass impidiendo que la salida de balón del Real Madrid "fuera limpia": "Controlamos a futbolista tremendamente peligrosos. Cuando el partido más se complica, el carácter del equipo sale a relucir".



Vázquez: "Se han encontrado dos goles"



Lucas Vázquez, centrocampista del Real Madrid, aseguró, después de la eliminación de su equipo en la Copa del Rey a manos del Celta, que el conjunto blanco se dejará "la vida" para conquistar los dos títulos que aún puede disputar.

"Venimos demostrando toda la temporada que estamos respondiendo, pero es ventajista decir que hoy hemos notado las bajas. No siempre salen las cosas. Queda mucha temporada, dos títulos por delante y vamos a dejarnos la vida para conseguirlos", dijo en 'Gol TV'.

Respecto al encuentro ante el Celta, que terminó 2-2, indicó que el Real Madrid intentó "de todas las maneras" conseguir la victoria y declaró que tuvo algo de mala fortuna en momentos concretos: "Se han encontrado con dos goles, que no son suerte, pero que cambian de un lado a otro. Al final no lo hemos conseguido", culminó.