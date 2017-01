La infranqueable fortaleza del Germans Escalas

El Ca'n Ventura Palma reafirmó su solvencia en el Germans Escalas tras su épico triunfo ante el Unicaja Almería en el que salvó dos bolas de partido y levantó una situación de cero sets a dos en contra. Los mallorquines todavía no conocen la derrota en el polideportivo de Ciutat en su corta historia y el pasado fin de semana demostraron el por qué. La afición, que abarrotaba las gradas, se volcó con el equipo y le llevó en volandas hasta un triunfo histórico. La hinchada apareció en los momentos más decisivos para insuflar la energía extra que necesitaba el equipo para sacar adelante una situación crítica.

Por todo ello, al término del partido, el presidente y alma máter del Ca'n Ventura, Damià Seguí, sobre la pista y con micrófono en mano, agradeció la presencia y ayuda del público en ese partido y alentó al respetable mallorquín para que les ayuden a conquistar el título de campeón de España creando ese magnífico ambiente cada quince días.

El técnico del equipo, Marcos Dreyer, no quiso ser menos y al término del partido y ante los medios también quiso "agradecer al público su apoyo porque fue una cosa espectacular". El entrenador brasileño destacaba que "se está viviendo un ambiente espectacular" en el Germans Escalas porque "se ha creado una afinidad entre jugadores y afición que juegan juntos" y destaca que "era importante mantener la imbatibilidad" en casa.

Ante el Unicaja Almería el Ca'n Ventura tenía enfrente una prueba de fuego en la que tenía que demostrar que el conjunto estaba a la altura del mejor equipo de España y reafirmar su candidatura al título. Y así lo hicieron. El Germans Escalas, donde el equipo mallorquín no había cedido ni siquiera un set en todo el curso, era el mejor escenario para dar este golpe sobre la mesa. A pesar del temporal que azotaba a la isla, la gente respondió y se desplazó al polideportivo para ser el séptimo jugador sobre la pista. Las gradas presentaban un lleno absoluto con gente que tuvo que ver el partido de pie porque, a pesar de que se habían desplegado todas las gradas, ya se habían ocupado todos los asientos.

Desde el club se piensa que el Germans Escalas se queda pequeño para acoger los encuentros del Ca'n Ventura pero el entrenador del equipo y el presidente se niegan a cambiar de feudo antes de finalizar la temporada porque el equipo ya está habituado a ese polideportivo y además el ambiente que se forma es propicio. Así, Dreyer descarta mudarse a Son Moix. "Mallorca esperaba un partido así y se comentaba que el pabellón se quedaría pequeño. Así fue. Si hace falta meter gradas supletorias para el play-off las meteremos pero yo no me voy de aquí", aseguraba convencido tras el partido ante el Unicaja. Ganar la Superliga es el gran objetivo.