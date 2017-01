La Federación de Fútbol balear infravaloró el temporal

La Federació de Futbol de les Illes Balears, que preside Miquel Bestard, emitió ayer un comunicado ante la avalancha de críticas recibidas por no aplazar, como máximo responsable del fútbol en Balears, la jornada de este pasado fin de semana, cuando padeció un duro temporal y se estuvo en 'alerta naranja'.

"Una suspensión previa debía afectar a todo el fin de semana, de viernes a domingo, días en los que están programados más de 700 partidos, algunos de ellos con desplazamientos entre islas. La Federación quiere ofrecer las disculpas que hagan falta para los padres y los futbolistas que se vieron perjudicados con la suspensión imprevista de los partidos, pero pide comprensión ante un hecho meteorológico que no parecía tan dramático como para suprimir toda la jornada futbolística, en un deporte siempre expuesto a las inclemencias del tiempo", señala el comunicado federativo.

La Balear también responde a los clubes que se quejaron por tener que pagar al árbitro a pesar de que el encuentro no se disputó. "La urgencia de las situaciones hicieron que los clubes pagasen los desplazamientos (no los arbitrajes) de los colegiados que habían acudido a los campos donde se anularon los partidos. La Federación ha decidido que cuando estos partidos aplazados se jueguen –el Comité de Competición que se reunirá esta semana designará al día– los clubes no tendrán que pagar los desplazamientos arbitrales", comunica.

Por último, esta territorial quiere agradecer a los clubes y a los directivos su ayuda y colaboración durante todo el fin de semana.

"La situación meteorológica en Balears de la semana pasada, de lluvias abundantes, se había caracterizado por la variabilidad, con muchos momentos de sol, que no hacían imprescindible una decisión tan drástica como suspender toda la jornada futbolística del fin de semana. De hecho, el viernes y el domingo se pudieron jugar la gran mayoría de los partidos de todas las categorías, más de un 96% de los que estaban previstos. Solo el sábado, las lluvias continuadas inundaron la mayoría de terrenos de juego y obligaron a suspender la mayoría de los encuentros", finaliza el comunicado.