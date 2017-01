Xavi Sastre: "Mantenemos la ilusión por meternos en el play-off"

El técnico del Palma Air Europa, Xavi Sastre, reconoció estar "contento por la victoria" y sobre todo "por el esfuerzo de los jugadores", aunque reconoció que no le gustó, de nuevo, la puesta en escena de sus jugadores. "Nos cuesta ponernos en marcha pero una vez lo hemos conseguido hemos estado más correctos, sobre todo en defensa", reconocía el entrenador y director deportivo del conjunto mallorquín. El juego de los suyos no fue excelente pero celebró que el Palma hubiera conseguido "una victoria importantísima" que les mantiene en la pelea por el play-off y que demostró, otra vez, orgullo cuando las cosas no pintaban bien ."Demostramos que competimos contra cualquiera y que podemos ganar a todos. Mantenemos la ilusión por meternos en play-off. No sé cómo lo hacemos pero nos crecemos ante las adversidades que se nos presentan", consideró. Sastre no alineó a Gabe Roger por "decisión técnica" aunque asegurá mantener "toda la confianza" en el jugador americano.