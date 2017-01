El técnico del Can Ventura, Marcos Dreyer, se mostró orgulloso de su equipo tras la épica remontada ante el líder invicto y, aunque no le gustaran nada los dos primeros parciales, sólo tuvo palabras de halago hacia su plantilla. "Hemos hecho algo grande. Las dos veces que el equipo ha tenido que dar la cara la ha dado y hoy también. Tuvimos dos sets muy malos. No quito mérito al rival pero tuvimos dos sets que no reconocía a mi equipo. Mi equipo tiene carácter y va a dar la cara siempre. Podíamos haber perdido por dos puntos pero yo estaría igual de contento por la actitud. Es importante que el equipo no se rinda", manifestó Dreyer, que también tuvo palabras de agradecimiento al público que jugó un papel fundamental en el encuentro de ayer.