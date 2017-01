El Baleares busca dar un golpe en la mesa frente al Cornellà

El empate a cero de la pasada jornada frente al Mallorca B en Son Bibiloni y las buenas sensaciones que dejaron en su estreno Luciano Becchio, Julio Delgado y, sobre todo, Uche dan al Atlético Baleares el empujoncito necesario para afrontar con esperanzas su compromiso ante el Cornellà (hoy, 12:00 horas, Son Malferit).

Pese a que la diferencia con la zona de play-off es ahora de nueve puntos, en el seno del club se tiene el convencimiento de que queda tiempo más que suficiente para revertir la situación. Y el primer paso lo deberían dar hoy con un golpe en la mesa y superando a un Cornellà que, con 30 puntos, es séptimo superando a los blanquiazules en dos puntos.

Los catalanes, que la pasada temporada le amargaron la existencia a los blanquiazules (sendos triunfos por la mínima, 1-2 y 2-1) se enfrentarán por vez primera a Uche, que el miércoles de la pasada semana se desvinculó del Cornellà y ya es titular en la línea defensiva blanquiazul.

Para hoy, Jordi Roger, técnico del Cornellà, no podrá contar con el exblanquiazul Abraham Noé, por tarjetas, aunque recupera a Pere y Gómez. Su máximo goleador, Enric Gallego (10 goles), también estará en la lista de convocados, cosa que no pueden decir el Atlético Baleares, ya que su entrenador Christian Ziege no podrá contar con Xisco Hernández (siete tantos), baja por acumulación de amonestaciones al igual que Francesc Fullana



Ocho jornadas sin ganar

Curiosamente, ambos equipos conservan idénticas estadísticas en un apartado: el de las jornadas consecutivas sin ganar. Atlético Baleares y Cornellà llevan ocho partidos sin conocer la victoria; y en el caso de los verdiblancos, de los últimos nueve puntos jugados como visitante, solo han sumado un empate.

En los balearicos, por el estilo; 3 de 9 puntos posibles para los de Ziege, con el agravante de que hoy no estarán dos puntales en ataque: Xisco –autor del 32 % de los goles del equipo– y Fullana, uno de sus mejores pasadores.