El Atlético Baleares gana al Cornellà con un gol de Becchio

De diferente ánimo acaban los dos equipos mallorquines que militan en el Grupo III de Segunda B esta jornada 22. El Atlético Baleares ha derrotado por la mínima (1-0) al Cornellà para romper su racha de ocho jornadas sin ganar. El Mallorca B ha empatado con el Atlético Levante (0-0) y amplía a nueve los partidos sin conocer la victoria.



Atlético Baleares-Cornellà, 1-0

Mallorca B-Atlético Levante, 0-0

El Atlético Baleares ha iniciado el encuentro de Son Malferit con Aulestia, Joan Vich, Vallori, Manu, Uche, Esteban, Malik, Kike López, Becchio, Simon y Tete. Un once muy distinto al de la jornada anterior y en el que–la semana pasada sin convocar– y dio la alternativa como titular a Becchio.Antes del partido,en homenaje a los partidos que ha disputado como jugador del Atlético Baleares.en el minuto 26 para adelantar al Baleares, que ha sido superior al Cornellà en la primera mitad.Tras el descanso, con la novedad de la entrada de Guasp por Uche, el encuentro ha seguido por los mismos derroteros, con un Baleares sin pasar apuros y disfrutando de alguna ocasión más para ampliar su ventaja.En el Mallorca B ha destacado elen un once inicial en el que le han acompañado Parera, Joan Sastre, Raúl González, Antoine, Álex Serrano, Sergio Cortés, Tià Sastre, Cedric, Cano y Ángel Sánchez.En una, lo más noticioso en Son Bibiloni, y en el aspecto negativo, ha sido la sustitución de Tià Sastre por molestias. Con el empate inicial se llegó al descanso.En el segundo periodo, el portero del Atlético Levante ha sido el más destacado al intervenir en las dos claras ocasiones que ha tenido Cedric para desnivelar la contienda. La entrada de Alberto por Cano, sustituido también con molestias, no ha servido para que el Mallorca B tuviera más eficacia ante la portería rival.tras sumar su noveno partido sin ganar.