Nadal: "Zverev es un partido importante, una gran prueba"

Rafel Nadal señaló sobre su próximo rival en el Abierto de Australia, el alemán Alexander Zverev, que es "un partido importante" dentro de su torneo, y "una gran prueba". "Es uno de los mejores jugadores del mundo, y seguro que ganará Grand Slams si sigue con el progreso que lleva", elogió Nadal al alemán de origen ruso. "Tiene una gran oportunidad de convertirse en el futuro número uno del mundo. Si es capaz de seguir mejorando de la forma en la que lo está haciendo, no tengo duda de su potencial, que ya es muy alto", añadió. "Será un duelo de máximo nivel y máxima exigencia, y tengo que estar preparado para hacer un gran partido si quiero tener opciones de ganar. Es una gran prueba para mí. Vamos a intentar lucharlo y disfrutarlo, y jugar a mi nivel, para intentar pasar", continuó. "Soy consciente de que es un jugador que tiene desparpajo, que es joven y ellos siempre tienen algo especial, menos presión", prosiguió Nadal. "Lo sé porque he vivido esta situación", dijo.

"Hay que estar preparado porque va a jugar agresivo, y va a generar momentos en los que va a jugar muy bien y tendré que aguantar y contrarrestarlos, que no se me distancie en el marcador e intentar estar muy centrado con mi servicio porque él saca muy bien", desgranó Nadal sobre el juego del germano.

Nadal calificó la derrota de Novak Djokovic ante Denis Istomin de "accidente" y de una combinación de circunstancias. "No he visto el partido, solo el ultimo punto, pero lo que Novak ha hecho aquí es impresionante. Seis títulos, durante muchos años ha estado en las semifinales y finales, y no es posible hacer lo mismo cada vez", dijo. "Jugó muy bien en Doha, ganando el título, por eso lo de hoy –por ayer– es probablemente un accidente. Eso es todo. Todo el mundo tiene la oportunidad de perder cuando salta a la pista. Denis jugo bien y probablemente fue una combinación de su buen juego y que Novak no estuvo al máximo", añadió.