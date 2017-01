Lorenzo: "Cuando has sido campeón, sólo quieres repetir"

"Cuando has tenido la suerte de ser campeón del mundo lo único que quieres es repetir". Así de con tundente se ha mostrado Jorge Lorenzo en la presentación del equipo Ducati de MotoGP. El piloto mallorquín, muy motivado para el Campeonato del Mundo en 2017 –tanto que ha variado su programa de entrenamientos–, se ha mostrado feliz y contento en su primer evento oficial con su escudería, en la que se ha expresado en italiano y que ha empezado con una frase que delataba su estado de ánimo: "Estoy más nervioso que en las carreras, es un día muy especial para mí".

Claudio Domenicali, CEO de DucatiMotor; Davide Tardozzi, mánager del equipo MotoGP; Paolo Ciabatti, director deportivo; y Luigi Dall´Igna, mánager principal de Ducati Corse han estado presentes en la ceremonia en la que, realizadas las presentaciones, Jorge Lorenzo ha explicado: "Ayer –por el jueves– fue un gran día porque no me esperaba tantas muestras de afecto de la gente, los aficionados y los trabajadores de Ducati. Algunos me dijeron 'Bienvenido a la familia' y esto es algo que solo se puede sentir en este equipo".

"Estoy muy orgulloso de poder formar parte de este proyecto. Quiero agradecer el apoyo y el amor que me habéis demostrado. Como piloto, estoy convencido de que viviremos grandes emociones juntos", ha afirmado el mallorquín, que ha añadido: "Contra pilotos tan talentosos será difícil, pero tenemos el talento, el potencial, el método y la magia para mejorar y, si somos fuertes en general, al final saldrá el resultado que esperamos".

"Si somos fuertes en general pienso que somos capaces de estar en el podio", ha insistido el mallorquín, siempre con una sonrisa en una presentación en la que ha sido el principal protagonista y ha robado protagonismo a su compañero de equipo, Andrea Dovizioso

Con respecto a la Ducati, Lorenzo ha explicado: "He estado muchos años con la misma moto y el mismo equipo, así que Valencia –el primer test oficial fue en noviembre pasado en Cheste– fue algo extraño para mí. Pero considero que fue algo positivo, un buen cambio. Al subirme a la Desmosedici me sorprendió su estabilidad. Pensaba que con la potencia que tiene sería muy nerviosa, pero es muy dócil; el paso por curva es muy bueno y su potencia es increíble. "Teníais que haber visto mi sonrisa bajo el casco", ha añadido, para concluir: "Serán fundamentales los test de Malasia para ver nuestra competitividad y poder compararnos con los rivales".

Por su parte, el italiano Andrea Dovizioso ha señalado que estaba "muy contento por compartir equipo con Jorge y trabajar junto a él" y que con las "novedades" que se probarán en la moto en Sepang "veremos cómo es de competitiva".

Por último, Luigi Dall´Igna, mánager de Ducati indicó que "Lorenzo es cinco veces campeón del mundo y le tenemos que dejar volver a ser campeón". "No queremos excusas, por eso fichamos a Lorenzo. No hay ninguna razón por la que no pueda lograrlo. Hemos cambiado nuestra mentalidad y nos hemos centrado en hacer lo que la gente quiere: ganar el campeonato".