Enric Mas se acerca a su objetivo

El objetivo de concluir el domingo en el 'top ten' de la general del Santos Tour Down Under se ha afianzado hoy para Enric Mas. El ciclista mallorquín del equipo belga Quick-Step, quien ha finalizado decimocuarto en la tercera etapa de la ronda del sur de Australia.

Un importante resultado en un recorrido sin montaña que le permite escalar tres posiciones en su situación en la tabla individual, en la que está a 11 segundos del podio. Tres posiciones de privilegio en las que por segundo día siguen el líder australiano Richie Porte, del equipo BMC; el vasco Gorka Izaguirre, del Movistar; y el colombiano Esteban Chaves, del Orica-Scott.

La tercera etapa del Down Under, de 144 kilómetros de recorrido, entre Grenelg y Victor Harbor, ha registrado la victoria al esprint del australiano Caleb Ewan, del Orica-Scott; con la segunda posición del campeón mundial Peter Sagan.

Enric Mas, de apenas 22 años y en sus primeros pasos en el circuito UCI World Tour, ha terminado la calurosa prueba como el sexto mejor joven, lo que le permite seguir segundo en la clasificación general de esa categoría, con el mismo tiempo que el líder, el portugués Ruben Guerreiro, del equipo Trek-Segafredo. Igualmente, es el ciclista de su equipo mejor clasificado en la general individual.

Pese a la tensión de carrera por no ceder terreno y evitar cortes que impongan penalizaciones de tiempo en meta, Enric Mas ha arriesgado en el tramo final de la tercera etapa. Mostrándose siempre entre los 20 primeros, infiltrado entre los corredores que preparan la aceleración de los hombres más rápidos del Tour Down Under.