Los clubes que utilizan Son Moix y Son Hugo se sienten discriminados

Sigue el conflicto con las tarifas de 2017 del Institut Municipal d'Esports (IME). La moratoria adelantada por DIARIO de MALLORCA a la entrada en vigor de la ordenanza, publicada en el BOIB el pasado 27 de diciembre, que marca las cuotas que deben pagar los clubes por la utilización de los espacios cubiertos municipales, ha apaciguado los ánimos de unos pero ha encendido otros. Y es que los usuarios de las instalaciones, especialmente las piscinas de Son Moix y Son Hugo, se siente agraviados y ninguneados por el Ajuntament de Palma.

Estos clubes se quejan de que llevan años pagando por imposición de Cort el abono de todos sus componentes para obtener el máximo descuento en el alquiler de las instalaciones. Además, ahora ven que la moratoria no les afecta a ellos –sólo los usuarios del Germans Escalas y Rudy Fernández– por lo que seguirán pagando los abonos.

"Espero y confío que sea un error y a nosotros también se nos aplique la moratoria", señaló ayer indignada Begoña Oviedo, presidente del Mediterrànea de sincro. "Pedimos que todos seamos iguales, solo eso. No creo que sea pedir mucho. Nosotros ya llevamos años teniendo que pagar los abonos a nuestras nadadoras, circunstancia que siempre me ha parecido mal", añadió

Oviedo no entiende la obligatoriedad de tener que abonar a todos los componentes de los clubes por un tema de control. "Mis chicas van perfectamente uniformadas y entrenan de lunes a sábado. Las personas que están en los controles las conocen y parece que con esta medida se les trate como si fuera terroristas. Alegan control y mantenimiento. ¿Somos los únicos que empleamos unas instalaciones que están abiertas más de doce horas? No somos clubes profesionales", manifestó.

Begoña Oviedo se irrita especialmente en los casos de nadadoras empadronadas en otros municipios y que la mayoría de sus componentes no pueden emplear el abono por tener menos de 16 años. "Tenemos gente de sa Pobla y Calvià que tiene que pagar 181 euros por un servicio que no usarán. Además, la mayoría no pueden acceder al gimnasio al no tener el mínimo de edad requerido", señaló.

Movilizaciones

Los clubes que emplean los pabellones municipales de Palma siguen queriéndose manifestar en distintos actos de las fiestas de Sant Sebastià, que hoy y mañana tienen su cenit con distintos actos multitudinarios. Dos objetivos son los definidos por estas entidades, el fogueró en el que estará esta noche el alcalde de Palma, José Hila, acompañado por distintos concejales, y la nutrida diada ciclista de mañana.

No obstante, y aunque el malestar es común en todos los afectados, hay clubes con dirigentes afines al PSOE y MES que han declinado hacer acciones de fuerza y han enfriado el ambiente caldeado para luego no tener represalias.