Rafa Nadal, el deportista favorito de Donald Trump

El deportista favorito de Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, es Rafa Nadal. Así al menos lo confesó durante una de sus visitas a España, como demuestra un vídeo que ha rescatado Antena 3.



"Mi jugador favorito es Rafa Nadal. Me encanta Rafa. Hablamos de un chico que siempre quiere ganar. Siempre. Es un ganador", confesó Trump.







Esta noche en #PresidentePorSorpresa la visita de Trump a España. ¿Sabéis que piensa de Rafa Nadal? pic.twitter.com/MRvTpc3yBj „ Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) 16 de enero de 2017

Lo que quizá desconoce Trump es que su admiración no es correspondida. La pasada semana, Nadal dejó claro en Melbourne que no le gusta el estilo del presidente electo de EEUU. "", resumió el tenista mallorquín al diario digital El Español.Nadal admitió que no es "precisamente un fan" de Trump. "La forma de hablar no me gusta, no es mi estilo", aseguró, pese a matizar que la política estadounidense le parecía "un tema lejano" y dejar claro que