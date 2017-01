Bautista, Ferrer y Carreño acceden a la segunda ronda del torneo

Fernando Verdasco se quejó con amargura de la excesiva velocidad de la pista central del Abierto de Australia, la Rod Laver Arena, a la que calificó de "locura". "Hay bolas que vienen llovidas sin ninguna intención ni nada, y de repente pegaban una patinada que no eran ni normal, y yo las daba con la caña y pocas veces he dado tantas cañas de derecha en un partido", dijo, "con una pista así no se puede hacer nada", tras perder en tres sets ante el serbio Novak Djokovic 6-1, 7-6 (4) y 6-2.

"Es normal que así, Djokovic y Murray ganen 25 Grand Slams entre los dos porque es perfecta para el estilo de ellos. A Nadal seguro que no le va tan bien", añadió. "Ellos pueden jugar súper plano, te meten una presión con el resto a los pies, con lo cual, o metes un saque a 210 cerca de las líneas o te viene un resto que te la tienes que quitar de encima", señaló.