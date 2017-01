Uche: "He vuelto para jugar en Segunda"

El centrocampista Kenechuhwu Uchenwa, más conocido como Uche, presentado ayer en el concesionario Proaocasión Hyundai de Palma, patrocinador oficial del club, tiene fe en el equipo. Es más, cree que todavía están a tiempo de meterse en zona de play-off de ascenso pese a los nueve puntos que hay en estos momentos de distancia respecto a la cuarta plaza. "Creo que es posible llegar a play-off porque ganar en esta categoría dos partidos seguidos es complicado y los de arriba pincharán. Sé la plantilla que tenemos, los conozco bien, tenemos una gran plantilla, con grandes jugadores como Xisco o Fullana", manifestó el futbolista nigeriano que no podía ocultar su felicidad por haber recalado en el club blanquiazul. "Estoy contento de estar aquí y de hacer un buen partido, ha sido una buena carta de presentación, aunque no ganáramos el partido. Creí en este proyecto a largo plazo", reconoció.

Uche indicó que "el míster confió" en él. "No todo el mundo llega a un club y juega de titular, llevo tres días en el club pero parece que llevo varios años en el Baleares, me he adaptado rápido. Estaba muy motivado por jugar".