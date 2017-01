Nadal se siente preparado

Seis meses después de que se retirara en pleno Roland Garros por unas molestias en la muñeca, Rafel Nadal asegura sentirse preparado para luchar contra los mejores. La primera gran cita del año empieza hoy en Melbourne, con el siempre atractivo Abierto de Australia, que ya ganó Nadal en 2009 ante Federer y que a punto estuvo de conquistarlo en 2012 y en 2014. En 2012 al perder la final más larga en la historia de los Grand Slam ante Novak Djokovic, en un duelo que se prolongó durante casi seis horas y con los jugadores exhaustos. Hace tres años, cuando cayó de forma inesperada ante el suizo Stan Wawrinka por una lesión de espalda que le incapacitó para jugar en unas mínimas condiciones. Una derrota que le dejó tocado psíquicamente, como ha reconocido el mallorquín en repetidas ocasiones.

Nadal afronta el Abierto de Australia con la compañía de su amigo Carlos Moyá, que ha dejado a Milos Raonic para unirse a su paisano y formar parte del equipo técnico liderado por Toni Nadal y del que también se incluye a Francis Roig. Y llega a Melbourne totalmente recuperado de su lesión de muñeca que tanto le atormentó en la segunda parte del pasado año y que le obligó a abandonar Roland Garros, donde aspiraba a su décimo entorchado.

Hay pocas referencias del estado real de forma de Nadal. Se impuso en el torneo de exhibición de Abu Dabi, derrotando entre otros a Raonic, flamante número tres, pero cayó en Brisbane pocos días después ante este mismo jugador en los cuartos de final. Se ha visto a un Nadal más agresivo, con la derecha funcionando a pleno rendimiento y un paso por delante de la línea de saque para intentar llevar el control de los partidos ante sus rivales.

Nadal, de 30 años, se siente capacitado para luchar por los grandes torneos del circuito, aunque es consciente de que Australia le llega demasiado pronto ya que pidió la semana pasada tres meses para que se puedan calibrar sus posibilidades en el año que comienza.

Nadal, noveno en la lista de cabezas de serie, quiere olvidar cuanto antes la derrota en primera ronda el pasado año contra Fernando Verdasco. Los entrenamientos han dejado satisfechos a Toni Nadal y Carlos Moyá. Los dos meses y medio de parón competitivo para recuperarse de su muñeca izquierda. Ahora es el momento de la verdad para él. Para demostrar si su físico aguanta los partidos al mejor de cinco sets, algo que por ejemplo ha decidido al argentino Juan Martín del Potro a decir no a esta primera gran cita del año.

El primer rival del manacorí, eliminado el año pasado en su estreno ante Verdasco, es en teoría asequible (a las tres de la próxima madrugada, Eurosport). Mayer, 49 del mundo, y Nadal no se ven las caras desde el año 2012 y tienen un balance igualado en sus enfrentamientos particulares, con victoria para el mallorquín en la tierra batida de Roma en 2012 (6-1, 7-5) y del alemán en la pista dura de Shanghai en 2011 (7-6, 6-3).

En el caso de superar al germano, el campeón en Australia en 2009 se cruzaría con rivales expertos como el ruso Mijail Youzhny o el chipriota Marcos Baghdatis, que viene de ser semifinalista en Auckland, mientras que en la tercera ronda le podría esperar su primer gran examen, el joven talento alemán Alexander Zverev.

Monfils sería el teórico rival en los octavos de final y antesala de un posible enfrentamiento en cuartos frente al canadiense Milos Raonic, tercer favorito y contra el que viene de perder en Brisbane.



Murray y Djokovic

Murray y Djokovic aparecen en todas las apuestas para levantar la corona de campeón. El británico acabó el pasado ejercicio como número uno pero ha fracasado en cinco finales en Melbourne, las dos últimas consecutivas. Cedió la de 2010 ante Federer y las otras (2011, 13, 15 y 16) contra Djokovic. Nadie en la historia ha perdido seis finales de un Grand Slam. El ruso Marat Safin es el único jugador que cedió finales (2002 y 2004) antes de hacerse por fin con el título en Melbourne en 2005.

"Me siento muy confiado por cómo terminó la temporada", dijo al referirse a 2016. "Me encanta este lugar, las condiciones. He jugado muy bien aquí, sólo no he logrado superar el último obstáculo", afirmó el escocés. "Creo que tengo la oportunidad de ganar aquí.Nada es seguro. Pero ¿por qué no? Estoy jugando bien. Me siento saludable".

Djokovic se muestra también confiado. Ha ganado este torneo en seis ocasiones y figura empatado con el australiano Roy Emerson en el tope de la lista. El serbio se encuentra más relajado tras obtener el título en Doha, salvando cinco puntos de partido contra Verdasco, con quien abre esta vez en Melbourne. A 'Nole' se le ha visto y oído tarareando la canción 'Be Happy' de Bobby McFerrin, como prueba de su relajación, y ahora, sin Boris Becker en el banquillo, y después de que el alemán le lanzase una pulla: "No dedicó todo el tiempo que debería a entrenarse en los últimos seis meses", confía en Marian Vajda y Dusan Vemic para ganar por séptima vez.