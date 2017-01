Enric Mas ya es World Tour

Enric Mas, luciendo el maillot del histórico Quick-Step, debutó ayer como profesional UCI World Tour disputando en la ciudad de Adelaida, en Australia, la People's Choice Classic. Una prueba que forma parte del programa del Tour Down Under y la encargada de inaugurar el calendario de la máxima categoría del ciclismo mundial. Una prueba de 50.6 kilómetros de recorrido, consistente en completar 22 vueltas a un circuito urbano, sin apenas dificultades orográficas.

El ciclista mallorquín de apenas 22 años, terminó en el puesto 81, cediendo en meta 56 segundos al vencedor, el australiano Caleb Ewan, tras una hora y 03:41 minutos de carrera. El aperitivo de lo que espera al pelotón del Tour Down Under a partir de mañana, martes, cuando afrontará sobre 145 kilómetros, entre Unley y Lyndoch, la primera de las seis etapas de la ronda de las Antípodas.

Se trata del primer gran compromiso del corredor natural de Artà, todavía en edad Sub 23 y en el inicio de su segunda campaña como profesional, tras su exitosa temporada del año 2016 en las filas del equipo continental checo Klein Constantia.

Las seis etapas que componen el Tour Down Under ofrecen en esta ocasión un recorrido rompepiernas con dos finales en alto. En Paracombe –coincidiendo con la segunda etapa–, y el conocido de Old Willunga Hill –en la quinta y penúltima jornada de carrera–, escenario que suele decidir la carrera y en el que Enric Mas disfrutará de su primera oportunidad para probarse a fondo.