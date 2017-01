Biel Pou mantiene en el 'Belgique' a Trébol a pesar de su piroplasmosis

Pese al diagnóstico veterinario de piroplasmosis que recibió el jueves, Trébol cuenta con muchas posibilidades de disputar mañana, domingo, el 'Grand Prix de Belgique' de París-Vincennes, sexta y última clasificatoria para el 'Grand Prix d'Amérique' del 29 de enero. Así lo confirmó ayer su entrenador y conductor, el mallorquín Biel Pou, después de desvelar a Diario de Mallorca la jornada anterior la seria dolencia de carácter infeccioso que sufre el campeón nacional. Una patología conocida también como 'el sida de los caballos de carreras' y que se observa como el posible motivo de la falta de fuerzas que Trébol demostró en la parte final de su última carrera disputada.

"No es que tenga una decisión en firme ya tomada, pero si sigue igual, y no empeora, Trébol disputará el domingo el 'Belgique' de Vincennes, aunque está claro que no estará al cien por cien de fuerzas", adelantó Biel Pou sobre sus primeras intenciones.

Biel Pou defiende que en su decisión para la carrera de mañana pesará especialmente "el preservar al máximo la salud de Trébol". "No lo llevaremos al hipódromo si presenta la más mínima muestra de no estar en condiciones de competir", añadió el profesional mallorquín del trote instalado en París desde hace años.

La piroplasmosis es una infección de los equinos habitual entre los trotones de las Illes Balears. Como principal consecuencia provoca una destrucción masiva de glóbulos rojos, producida por protozoos y transmitida por vectores como las garrapatas.

En muchas ocasiones, la piroplasmosis es difícil de diagnosticar, y como síntomas acostumbra a presentar desde fiebre aguda, inapetencia y malestar; hasta anemia, ictericia, pérdida de peso, poca tolerancia al ejercicio e incluso la muerte súbita.