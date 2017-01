El Air Europa podrá contar ante el Leyma Coruña con el alero Zengotitabengoa

El Palma Air Europa recupera un efectivo importante de cara al compromiso que tiene mañana domingo en la cancha del Leyma Coruña (12:00 horas). El alero Asier Zengotitabengoa ya tiene el alta después de un mes de baja por una tendinitis en el pie. De esta manera, Xavi Sastre podrá contar con el jugador vasco seis partidos después de su última participación ante el Breogán.

Con la recuperación de Zengotitabengoa y la marcha de Cláudio Fonseca, el técnico mallorquín podría tener a los once jugadores de la plantilla a su disposición ante los gallegos. Aunque pendientes de Toni Vicens, que se marchó con molestias del entrenamiento del jueves.

Tras la vital victoria del domingo ante el Melilla, el Palma afronta este fin de semana otro partido trascendental en la cancha de un rival directo. Por ello Sastre no quiere ningún tipo de relajación. "Tenemos un partido muy importante. Ya ha pasado la victoria contra Melilla y ahora nos enfrentamos a un equipo que viene de perder y todavía me preocupa más porque están más que heridos. Mi preocupación es mentalizarnos como si hubiéramos perdido. Lo importante es que estemos a tope de concentrados", adbirtió ayer el entrenador y director deportivo del equipo, quien exige más ambición a sus jugadores, a los que pidió sentirse "más ganadores" y no solo "ir a competir". "Hayque cambiar la palabra competir por ganar", consideró.

El luso se va "como un señor"

Más allá del partido, el Palma también sigue rebuscando en el mercado un sustituto para Cláudio Fonseca, que rescindió su contrato con el equipo. "Tenemos varias opciones para suplir a Fonseca. No buscaremos americanos porque nos llevaría mucho tiempo de papeleo y buscaremos nacionales o comunitarios. Hay opciones", aseguró Xavi Sastre, que confirmó que los problemas de vértigo que sufría el pívot luso fueron los causantes de la decisión. "Los médicos no nos podían asegurar cuánto tiempo estaría de baja y era complicado mantenerlo. Hemos llegado a un acuerdo, ha sido un ejemplo y se ha ido como un señor", explicó.

Finalmente, Sastre quiso agradecer la profesionalidad del jugador en su estancia en el equipo. "Perdemos a un tío extraordinario dentro del vestuario y lo que nos daba en la pista. Intimidación y dureza", explicó Sastre.