Vadillo: "Hemos faltado al respeto a nuestra profesión"

La larga reflexión del capitán Vadillo, cargada de autocrítica, marcó ayer la rueda de prensa previa al encuentro de hoy, a las 20:30 horas en Son Moix, ante el Pescados Rubén Burela, en el primer partido de la segunda vuelta. La dolorosa derrota del martes ante el Gran Canaria (2-3), que no impidió que mantuvieran la cuarta posición, ha hecho mucho daño en el vestuario de los verde pistacho. "No estamos jugando bien y voy a ser claro: creo que hemos perdido todos un poco la humildad, el sacrificio, el compromiso, los valores que nos han hecho llegar donde hemos llegado y entre todos nos hemos equivocado un poco. En estos dos últimos partidos, Juanito es el máximo responsable como entrenador, pero el mayor culpable de la situación somos los jugadores porque no hemos dado ni un veinticinco por ciento de lo que deberíamos haber dado. Hemos jugado ante rivales inferiores y en la cabeza teníamos que debíamos ganar 8-0 y a lo mejor no somos tan buenos. Si jugamos al doscientos por cien somos capaces de ganar a cualquier rival, pero si no lo estamos nos puede ganar cualquiera. Los jugadores faltamos al respeto a nuestra profesión en la segunda parte ante el Gran Canaria, a nuestro deporte porque nos faltó la entrega, el sacrificio, eso es innegociable, por eso lo perdimos y nos pusieron en nuestro sitio", se explayó visiblemente afectado.

El andaluz fue más allá en su argumentación. "Inconscientemente todos nos hemos creído que éramos mejores de lo que somos. En el momento que te relajas un poco y dejes de respetar al rival porque crees que con dos marchas menos vas a ganar, te estás equivocando. Tenemos que volver a poner los pies en el suelo. Tocamos fondo el martes y los jugadores lo hemos hablado. Ahora los rivales saben que nos pueden hacer daño y nos va a costar", subrayó.

A su lado estaba el técnico Juanito, que dejó claro que no siente que su cargo corra peligro. "Soy un privilegiado entrenando en la mejor liga del mundo, estoy en un club en el que hemos conseguido muchas cosas y cuando me hice entrenador ya sabía que todo no iban a ser cosas bonitas. No me siento cuestionado para nada. Tengo muchas ganas de que el equipo vuelva a ser el que era por su juego", comentó el catalán.

El preparador, que todavía no podrá contar con Éder por asuntos burocráticos, espera que esta tarde se vea a otro Palma Futsal. "No podemos cometer fallos porque últimamente los errores individuales nos están penalizando. Nos hemos reunido, estamos jodidos porque se nos escapó una oportunidad importante para ampliar el colchón y estamos muy dolidos. Tenemos que ganar en casa y recuperar fuera de casa los puntos que se nos han escapado", comentó esperanzado.

Carlos Barrón, por último, considera que derrotar al Burela supondría una inyección de autoestima para el grupo. "Nos vendrá muy bien una victoria para comenzar bien la segunda vuelta y estar mentalizados en el playoff. Nos hemos puesto en mente conseguir esta victoria porque no estamos en las mejores condiciones y es el día idóneo para conseguir una nueva dinámica", concluyó.