El Sevilla pide a LaLiga que denuncie a Sergio Ramos por sus gestos

El Sevilla ha solicitado este viernes que LaLiga denuncie al capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ante el Comité de Competición de la RFEF y en su caso a la Comisión Antiviolencia por "los gestos realizados en la celebración de un gol" en el partido de la Copa del Rey del jueves.

El club hispalense explica en un comunicado que los aspavientos de Ramos tras anotar el 3-2 en la vuelta de los octavos de final "pudieran ser constitutivos de infracción del Código Disciplinario de la RFEF" que estipulan una sanción de entre 4 y 12 partidos al futbolista que provocare incidentes con el público.

Después de transformar un penalti, Sergio Ramos se encaró con el graderío en el que si sitúan los aficionados radicales del Sevilla y les instó a que lo insultaran colocándose las manos en las orejas, para posteriormente pedir disculpas al resto del público presente.

El Sevilla añade en su escrito que "condena los insultos que recibió el jugador, los cuales no pueden ser en ningún caso justificados ni amparados, y reitera que los aficionados sevillistas deben erradicar los insultos tanto a clubes como a jugadores rivales".



LaLiga denunciará los insultos



Horas antes de conocerse la petición del Sevilla, ha trascendido que LaLiga denunciará ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y ante la Comisión Antiviolencia los "actos violentos" ocurridos la noche del jueves, aunque LaLiga no precisa detalles sobre los hechos en su comunicado.

Al término del partido el capitán madridista manifestó que no le sale celebrar un gol en un estadio que considera su "casa", pero hizo "un gesto a una parte de la grada" porque "cuando se acuerdan de tu madre...".

Después de marcar el internacional pidió disculpas a la afición de su exequipo y después se encaró con la grada en la que se sitúan los hinchas radicales, que no habían cesado de insultarlo en todo el partido.

"No me he calentado ni le he faltado a la afición porque no me sale celebrar un gol aquí. Le pido perdón a una parte pero a otros no. No quiero hacer una bola más grande. Sevilla es mi casa, pero me debo al Madrid", añadió el internacional.

LaLiga recordó que cada semana remitirá un escrito de denuncia al Comité de Competición y a Antiviolencia con aquellos cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante.

Estos cánticos aparecen recogidos como comportamientos prohibidos y por tanto sancionables, tanto en el Código de Disciplina Deportiva de la RFEF como en la Legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, indicó el organismo en su texto.

"LaLiga seguirá cada jornada informando a la RFEF sobre los incidentes violentos que se producen en cada uno de los estadios de las distintas categorías del fútbol español y reclamando la convocatoria de la Comisión de Seguridad, Respeto y Tolerancia de la RFEF, así como la necesidad de incluir en los temas objeto de estudio por parte de dicha Comisión, los relativos a la Integridad del fútbol español, independientemente de la competición o categoría en que participen", reiteró.