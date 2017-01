Sergio Ramos: "Cuando se acuerdan de tu madre..."

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha manifestado que no le sale celebrar un gol en un estadio que considera su "casa" pero hizo "un gesto a una parte de la grada" porque "cuando se acuerdan de tu madre...".

Después de marcar, de penalti, el 3-2 que prácticamente sentenciaba la eliminatoria, el defensor internacional pidió disculpas a la afición de su exequipo para enseguida encararse con la grada en la que se sitúan los hinchas radicales, que no habían cesado de insultarlo en todo el partido.

"No me he calentado ni le he faltado a la afición porque no me sale celebrar un gol aquí. Le pido perdón a una parte pero a otros no. No quiero hacer una bola más grande. Sevilla es mi casa, pero me debo al Madrid", ha añadido el jugador internacional.

Sergio Ramos lamenta si "la gente no ha entendido" su gesto aunque le gustaría ser recibido de otra manera porque será "enterrado con una bandera del Sevilla y otra del Real Madrid", ya que el club donde se formó es -reiteró- su "casa".

El jugador de Camas ha opinado que "el presidente del Sevilla debe tomar medidas para que la afición no quede manchada" por el comportamiento del sector radical, pues él ha "intentando arreglar esto, pero se puede a ir uno por uno para dar explicaciones", ha señalado Ramos, quien desea "no ser noticia cada vez que venga aquí".



Zidane: "Hemos sufrido y el domingo también sufriremos"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, reconoció tras empatar 3-3 con el Sevilla que han "sufrido muchísimo" en el Sánchez Pizjuán y sabe que el domingo, en liga en el mismo estadio, van a "sufrir otra vez", pero afirmó que su equipo mereció "pasar".

En la sala de prensa del Ramón Sánchez Pizjuán, el entrenador francés declaró que fue un choque "complicado, muy difícil", porque el Sevilla, que perdió 3-0 en la ida, hizo "un gran encuentro y a lo mejor hoy mereció más, pero entre los dos partidos nosotros merecimos pasar" la eliminatoria, recalcó.

A preguntas de los periodistas, Zidane eludió valorar de forma expresa el récord de partidos seguidos invictos que han batido, 40 frente a la anterior marca de 39 del Barcelona de Luis Enrique Martínez, y se centró en este encuentro de vuelta de los cuartos de la Copa del Rey y en el del domingo en Liga, también con el Sevilla.

"Hemos sufrido muchísimo ante un rival muy bueno, con jugadores que son muy buenos y te meten velocidad en todo lo que hacen, y con un público que sabemos que aprieta. El domingo va a ser otro partido con sufrimiento, pero esto va a pasar siempre contra el Sevilla porque es un rival importante", declaró.

Para el técnico madridista, "no es una anécdota" que los sevillistas sean "segundos en la tabla, sino que lo que hacen y lo que hicieron hoy otra vez es por méritos propios, porque están jugando muy bien", por lo que dijo que desconoce "qué va a pasar" el domingo, pero sí sabe que el Real va a "sufrir otra vez de nuevo".

Zidane admitió que, tras encajar primero el 1-0 y luego empatar a uno al inicio del segundo tiempo, su equipo se relajó "un poco" y el Sevilla les marcó "dos goles más", aunque "al final, faltando poco tiempo, jugando de otra manera y pensando en que se podía empatar", lo consiguieron con el 3-3 definitivo.