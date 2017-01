Estudian diversas movilizaciones

Los clubes a los que afecta la subida de tasas del IME y, en especial, la aplicación del artículo 20.6 de la ordenanza de precios se plantean cómo hacer visibles sus protestas a Cort y estudian distintos tipos de movilizaciones. No se ha decidido todavía ninguna acción, a la espera de la reunión que deben tener con los responsables del deporte en Cort, pero el malestar no se ha reducido en los últimos días. "Estamos indignados", reconoció Toni Figuera, que añadió: "Estamos dispuestos a movilizarnos". "Se trata de ir todos a una", indicó, y concluyó: "Van a tener un problema, porque el hecho no es que los clubes no quieran pagar. El problema es que no pueden". m.f.t./j.v. lugar