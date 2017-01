El Palma Air Europa rescinde a Fonseca

El Palma Air Europa anunció ayer que se había llegado a un acuerdo para la desvinculación del pívot portugués, Cláudio Fonseca, que arrastraba unos episodios de vértigo que le hicieron perder los últimos seis encuentros y de los que no parecía salir. Para suplir su baja el Palma rastrea el mercado en busca de un pívot que pueda ajustarse al presupuesto que maneja el club. Los problemas de salud de Fonseca vienen de lejos. El luso sufrió mareos durante su estancia con su selección para disputar el preeuropeo y desde entonces no ha acabado de paliar las molestias que han aparecido en varios momentos de la temporada. El último ataque de vértigo se produjo a principios de diciembre cuando el luso hizo un esfuerzo por jugar ante el Actel Força Lleida pero apenas pudo jugar algo más de seis minutos. Desde ese momento el pívot no ha vuelto a jugar con el equipo verdinegro y ya encadenaba seis encuentros siendo baja. Fonseca llegó a la isla en febrero del año pasado procedente del Benfica. Disputó nueve partidos en los que promedió 9 puntos y 6´4 rebotes por encuentro. El rendimiento del pívot luso sorprendió gratamente y el técnico Xavi Sastre le ofreció seguir, hasta que los problemas de salud han obligado a rescindirle el contrato tras promediar 7´3 puntos y 5´5 rebotes por encuentro. El Air Europa debe ahora buscarle un sustituto.