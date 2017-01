El IME da un ultimátum a los clubes hasta el 31 de enero para abonarse

El Institut Municipal de l´Esport (IME) lanza un ultimátum a los clubes para que sus técnicos y jugadores se saquen su abono antes del 31 de enero para utilizar sus instalaciones. El Ayuntamiento de Palma envió ayer una nota en la que trata de justificar el hecho de que las entidades deportivas de Ciutat tengan que pagar más para utilizar Son Moix, Son Hugo, Germans Escalas, Rudy Fernández y S´Estel para sus respectivos entrenamientos y competiciones.

Para ello se apoya en la nueva ordenanza aprobada el 22 de diciembre y que está en vigor desde el inicio de 2017, una norma que indigna a los clubes, tal y como avanzó DIARIO de MALLORCA en su edición del 5 de enero. "Responde a un principio de equidad en las condiciones de uso de las grandes instalaciones, de eficiencia de recursos y de control de accesos. A estas alturas, atendiendo al gasto ordinario de mantenimiento, de luz, de apertura y cierre, etc. es necesario establecer un equilibrio a los descuentos para conseguir sostenibilidad a las infraestructuras deportivas, sin incrementar las cuotas bases", reza el comunicado del Ayuntamiento de Palma en el que se evidencia que descarta rectificar su postura.

Los que no se hayan hecho socios antes de final de mes, tanto jugadores de equipos como técnicos, no podrán entrar en ninguna instalación municipal a partir de febrero. No obstante, los dirigentes deportivos de Cort, con la concejal Susanna Moll al frente, tienen previsto reunirse la próxima semana con las entidades implicadas y argumentarles la razones por las que se ha aprobado esta medida, que curiosamente ya se aplicó el año anterior a clubes de natación y gimnasia que utilizaban Son Moix y Son Hugo.

Representantes de las entidades han protestado, sobre todo, por la exigencia de abonarse al IME en el caso de optar por el descuento del 95% al alquilar el pabellón. Una obligación que no es tal si solicitan un descuento menor (90 %). Por tal motivo, consideraron que se trata de una "subida encubierta" de sus tarifas, tal y como explicaron a este periódico. El IME envió el pasado 2 de diciembre un correo en el que se comunicaba a los clubes deportivos que tienen reserva anual las nuevas condiciones para el uso y descuentos en la utilización de las instalaciones. El periodo de alegaciones finalizó el 16 de diciembre y solamente dos clubes, los de balonmano Avebal y Mata de Jonc, interpusieron una reclamación.

El punto polémico reside en el artículo 20.6: "Se aplica un descuento del 95 % en las reservas de espacios temporales de los clubes deportivos federados y a las asociaciones deportivas federadas con domicilio en Palma que realicen su actividad y los partidos oficiales en las dependencias interiores de grandes instalaciones (PM Son Moix, PM Germans Escalas, PM Rudy Fernández, PM de Son Hugo, PM S´Estel). Todos los deportistas y técnicos de estos clubes que tengan que entrenarse o trabajar en uno de estos espacios tienen que ser titulares o beneficiarios de un abono y tener la licencia federativa en vigor".

Es decir, los jugadores y técnicos tendrán que abonar un mínimo de 80 euros (por 6 meses si están empadronados en Palma, 106 si no residen en la ciudad). Si el abono es para todo el año, 136 los residentes y 181,50 quienes vivan en otro municipio de la isla.