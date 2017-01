La culminación de un sueño

La plantilla del JS Hotels Ciutat Cide está viviendo un momento mágico pocos días después de la consecución de la Copa Princesa en Gijón tras imponerse en la final ante el Arona Tenerife Sur por tres sets a uno. Este título es el hito más grande del club palmesano en su historia y sus miembros están en una nube y disfrutando el momento, pero sin olvidar el otro reto mayúsculo al que se enfrentan, que no es otro que ascender a la Superliga Femenina. El Cide es el actual líder del Grupo B de la Superliga Femenina 2 tras doce jornadas de competición. Con poco más de media temporada disputada el equipo de Son Rapinya todavía no conoce la derrota y tiene, pero el camino todavía se aventura largo y complicado.

Para las jugadoras que llevan más tiempo en el club y, sobre todo, para el técnico y presidente, Toni Figuera, que suma 26 años en el Cide, la Copa Princesa "es una culminación a muchos años de trabajo" y en los que se han pasado buenos y malos momentos. Al final, este momento es una recompensa que sabe a gloria. El entrenador asegura que está viviendo "un sueño" y quiere dedicar el triunfo a todas las personas que han aportado su granito de arena a este club. "Me vienen a la cabeza jugadoras que han pasado por este club y que ahora no están. La victoria también es parte suya", recuerda Figuera a DIARIO de MALLORCA.

El preparador quiere disfrutar de lo conseguido, aunque desde ya toca ponerse manos a la obra para perseguir el próximo objetivo. "Me siento espléndido. No te ha pasado nunca nada así y no sabes si lo podrás repetir. Por ello estamos disfrutando el momento", reconoce. En cualquier caso, el técnico siempre es cauto y avisa de que todavía queda mucho camino por delante aunque también reconoce que la consecución del título "da más fuerzas para seguir trabajando" en lo que queda por delante. "Hay que disfrutarlo ahora, pero hay que ser concientes de que esto no para. Esta semana ya tenemos doble compromiso liguero", explica con precaución Figuera. Obviamente, las jugadoras también vivieron el pasado fin de semana una experiencia inolvidable y que marcará para siempre sus carreras deportivas. En muchos casos llevan varias temporadas defendiendo la camiseta del Cide. "Las jugadoras están muy satisfechas. Muchas me dicen que vale la pena el esfuerzo realizado", revela. La plantilla rojilla acaba de digerir este éxito para centrarse rápidamente en la liga regular con la mente puesta en el ascenso que sería la guinda del pastel. El próximo compromiso será este mismo domingo en la cancha del Universidad de Granada, tercer clasificado del grupo, por lo que no hay tiempo a la relajación. Antes, hoy a las 11.30, serán recibidas por el alcalde de Palma José Hila y a las 17 por la presidenta del Govern, Francina Armengol. Es lo que tiene ser campeonas.