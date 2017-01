Nadal iniciará el Abierto de Australia desde la novena plaza

­Rafel Nadal iniciará el próximo lunes el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada que se celebra en Melbourne, en la novena posición, tras la clasificación oficial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales) dada a conocer ayer. El tenista de Manacor conserva la novena plaza pese a caer la semana pasada en los cuartos de final del torneo de Brisbane, un 250.

Esta novena posición en vísperas del torneo de Australia es un problema para Nadal, que se encontraría con un rival de postín en el supuesto de superar las primeras rondas. En cualquier caso, y pese a perder ante el canadiense Milos Raonic en Brisbane en tres sets, el mallorquín está demostrando en este inicio de temporada que empieza a recuperar el nivel de antes de la lesión de muñeca, que marcó su segunda parte del año y que le obligó a abandonar en el mes de octubre.

El británico Andy Murray, ganador la pasada temporada de Wimbledon y del Masters de Londres, comienza el año en lo más alto de la clasificación, posición que ocupa desde que llegara por primera vez al número 1 mundial, el pasado 7 de noviembre. Murray, con 12.560 puntos, es seguido de cerca por el que liderara la clasificación ATP durante 122 semanas consecutivas, el serbio Novak Djokovic, que se encuentra con 11.780 puntos. Más alejados de la cabeza se encuentran el canadiense Milos Raonic (5.290 puntos), el suizo Stan Wawrinka (5.155) y el japonés Kei Kishikori (5.010).

En cuanto a los españoles, Roberto Bautista ha escalado una posición respecto a la semana pasada y ya se sitúa en el decimotercer puesto merced a su triunfo en el torneo de Chennai, mientras que David Ferrer en el vigésimo primer.

Exhibición de Nadal en Sidney

Ante ocho mil fanáticos seguidores que llenaron el Centro de Convenciones de Sidney, el australiano Nick Kyrgios se impuso a Nadal en el duelo ´Australia contra el Mundo´, disputado con el formato ´Fast4´, al mejor de cuatro juegos, utilizado también durante la Copa Hopman en Perth.

Luego, tras su victoria ante el ganador de catorce grandes, por 4-3, 2-4, 4-3 y 4-3, Kyrgios apareció ante los medios de comunicación con una camiseta con la cara del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump, retocada con unos cuernos como si fuera un diablo, y con un eslogan subido de tono en el fondo de la misma.

Preguntado al respecto, Kyrgios, de 21 años, se limitó a señalar: "Es bastante explicativo". Después, comentó sobre su lesión de rodilla, que mostró con hielo alrededor, que está tomando cortisona para mejorar y que jugar un torneo como este no garantiza estar al máximo para otro "al mejor de cinco sets como un Grand Slam", al referirse al Abierto de Australia que comienza el próximo lunes.

Antes del encuentro, Nadal alabó el talento del jugador de Camberra, ganador del Abierto de Australia en categoría júnior en 2013, al señalar que es un potencial ganador de un Grand Slam. "Es bonito oirlo, pero de momento soy el 13 del mundo y hay un montón de jugadores ganando Grand Slams y luchando por uno", dijo, para añadir sobre su partido contra el mallorquín: "No pensé que el nivel iba a ser tan alto, pero no creo que Rafa sepa otra cosa que salir y dar el cien por cien", dijo. El japonés Kei Nishikori, previsto en principio para la exhibición, finalista en Brisbane este domingo, no participó para prevenir sus dolencias en la cadera, con el Abierto de Australia en el horizonte. El austríaco Dominic Thiem y el australiano Bernard Tomic cerraron el evento.