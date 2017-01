Loeb arrebata el liderato del Dakar a Peterhansel

El francés Sébastien Loeb (Peugeot) le arrebató este martes el liderato en la categoría coches del Dakar a su compatriota y compañero de equipo, Stéphane Peterhansel, al ganar la octava etapa.



Loeb se impuso con un tiempo de 4:11:02 horas, seguido por Peterhansel a 3:35 minutos, el también francés Cyril Despres (Peugeot) a 5:13 y el finlandés Mikko Hirvonen (Mini) a 8:14, tras la finalización de la cronometrada de los principales pilotos.



Con estos resultados, Loeb es el nuevo líder con 20:10:05 horas, seguido por el doce veces campeón del Dakar a 1:38 minutos, Despres a 17:17 e Hirvonen a 53:41.



El español Nani Roma (Toyota), que era tercero, todavía no terminó la especial.



La jornada de hoy, que une la ciudad boliviana de Uyuni con la argentina de Salta a través de la provincia de Jujuy, fue acortada este lunes por el desbordamiento de un río.



El trayecto cronometrado de 492 kilómetros fue reducido unos 72 kilómetros y separado en dos partes: la primera de 174 y la segunda de 246.







