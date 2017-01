Enric Mas lidera la revolución del pelotón mallorquín

Con 22 años recién cumplidos y fichado por uno de los mejores equipos del mundo, como es el belga Quick-Step, Enric Mas lidera la importante revolución del pelotón mallorquín en la temporada 2017, coincidiendo con su campaña de debut en la máxima categoría del ciclismo profesional, la UCI World Tour.

Y es que con respecto al 2016 más de 25 ciclistas de las islas cambiaron el primer día del año del 2017 de maillot, dejando atrás el de la anterior temporada y estrenando el que ya esperan lucir a partir de las carreras de febrero. Entre los más impacientes destaca el artanenc Enric Mas, quien se ha integrado "perfectamente" en la estructura del legendario Quick -Step de Patrick Lefevere, tras asombrar el año pasado como profesional continental, todavía en edad Sub 23, ganando la Vuelta al Alentejo y el Tour de Savoie Mont Blanc, al margen de concluir segundo en el Giro al Valle d´Aosta.

Considerado uno de los mayores talentos de futuro del ciclismo español, Enric Mas no disputará a finales de enero, del día 26 al 29, la XXVI edición de la Challenge Volta a Mallorca. Su primera carrera del World Tour la afrontará en Australia, del 15 al 22 de enero, el Tour Down Under. "Estoy impaciente por debutar. Es un año importante para mí, en el que lo principal será aprender y en el que espero estar en alguna de las grandes carreras por etapas", avisa.

"Mi fichaje por el Quick-Step es un sueño hecho realidad. En octubre, cuando nos reunimos en Bruselas durante dos días, y llegué a conocer a todos mis compañeros, fue extraordinario. Realmente me dejó sin palabras. Incluso ahora no puedo encontrar las palabras para definir cómo me sentí y qué emociones tuve. Solo entonces fue cuando me dí cuenta de dónde estaba y de lo que estaba pasando", recuerda Enric Mas sobre su fichaje estrella.

"Ser consciente de que soy parte de uno de los mejores equipos del mundo significa mucho para mí y me demuestra que el trabajo duro vale la pena", analiza Enric Mas sobre su fichaje hasta finales del 2018 por el Quick-Step.

Enric Mas toma el relevo en las grandes pruebas del calendario UCI World Tour a Vicenç Reynés, quien deja el ciclismo profesional tras 13 temporadas, víctima de una prostatitis y de la desaparición de su equipo de las últimas tres campañas, el IAM suizo.

Lluís Mas, en recuperación todavía de las serias secuelas que le dejó su grave caída tras una etapa de la últimas Vuelta a España, es el ciclista mallorquín que –con el Caja Rural navarro– competirá en la segunda categoría del ciclismo profesional en el 2017.

Y en hasta cinco diferentes equipos de categoría profesional continental competirán en el 2017 otros tantos ciclistas de las islas, con: el menorquín Albert Torres en el Inteja dominicano; el fornalutxer Joan Ruiz en el Burgos-BH, Josep Miralles que deja el Tusnad rumano por el Amore & Vita italiano, Gaspar Mas que debutará con el Nice Pro de Kuwait y el solleric Eric Alfaro quien afrontará la Challenge con el conjunto alemán heredero del Christina Jewelry, al que llega de la mano de Vicenç Reynés. Quienes en el 2017 ya no defenderán ya maillots profesionales son: el pistard David Muntaner, Juan Carlos Riutort, Sebastià Mascaró, Mar Bonnín y el eivissenc José Alberto Márquez.