Toca seguir escalando

El Palma Futsal estrena el año hoy (18:30 horas) en la pista del colista Bodegas Juan Gil Jumilla con la idea de dar continuidad al triunfo de la semana pasada y enlazar una serie de triunfos que le permitan regresar a los puestos nobles de la clasificación. Apenas quedan dos partidos para que finalice la primera vuelta y el conjunto balear es quinto en la tabla y ya tiene en su mano el billete para la Copa de España de Ciudad Real. La mirada se centra ahora en acumular los puntos necesarios para finalizar la fase regular en una buena posición pensando ya en el futuro playoff, siguiente objetivo del cuadro palmesano.

Los isleños finalizarán la primera vuelta en apenas cuatro días. Hoy visitan la pista del Bodegas Juan Gil Jumilla y el martes recibirán en Son Moix al Gran Canaria, dos equipos instalados en la zona baja de la clasificación. Pese a la situación del rival, el conjunto balear viajó ayer a Jumilla con el respeto necesario a un equipo que cambia su carácter en su pista y arropado por su público. Las visitas del Palma Futsal a Jumilla siempre han sido complicadas y ha sufrido para puntuar. En esta ocasión no será menos tras conseguir el rival de este sábado la primera victoria en la última jornada a domicilio. El conjunto que dirige Juanito no puede volver a fallar una vez que superó una mala dinámica de cinco partidos sin ganar que le costó bajar desde el liderato a la octava posición. La victoria de la jornada pasada ante el Cartagena ha dado confianza a una plantilla que ahora quiere aprovechar el calendario para recuperar parte del terreno perdido y luchar por alcanzar una cuarta plaza que tiene al alcance de la mano. Además, recupera mentalmente a jugadores como Attos que marcó dos goles en la jornada anterior y que fue importante. O Chicho, que también estuvo afortunado de cara a gol. El conjunto balear tenía la pólvora seca y le perjudicó en las últimas semanas del año pasado.

En lo deportivo no habrá novedades. La única, la participación de Diego Favero ya está recuperado plenamente de sus molestias y podrá tener minutos después de dos partidos sin jugar. El que no podrá hacerlo es el brasileño Éder, fichaje de invierno presentado esta semana, que está a la espera de tener la documentación en regla. El técnico del Palma Futsal, Juanito, recela del adversario. "Es más complicado de lo que la clasificación puede decir. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y no mirar la clasificación, creo que sería un error mirar la tabla", destacó.