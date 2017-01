El Palma Air Europa recurre a Apelación por el ´caso Sans´

El Palma Air Europa sigue su camino en la reclamación de una alineación indebida del Unión Financiera Oviedo en el partido que le enfrentó al conjunto mallorquín por la participación de Agustí Sans, que ya había jugado el encuentro de esa misma jornada con el Actel Força Lleida.

El Palma acudió en primera instancia al Comité de Competición de la Federación Española de Baloncesto (FEB), que falló en favor del conjunto asturiano, y ayer el equipo de Ciutat formalizó el recurso de esta resolución ante el Comité de Apelación para defender sus intereses. Así lo confirmó el presidente del Bahía San Agustín, Guillermo Bocana, en una comparecencia en la sede de uno de los patrocinadores del club. En fechas anteriores, el presidente y el club ya mostraron su intención de alargar el caso en todas las instancias necesarias para denunciar una situación que consideran "ilógica e injusta". Por otro lado, la entidadn también solicitó una reunión con el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, que no pudo concertar por la apretada agenda del máximo mandatario de la Federación Española.

Sin embargo, Boscana aseguró que el club le trasladó sus preocupaciones respecto a este caso a Garbajosa a través del presidente de la Balear, Juanjo Talens. Según el presidente del Palma Air Europa, Garbajosa tiró balones fuera ya que el caso estaba en manos del juez único y "se lavó las manos porque no quiso mojarse en ningún momento". En cualquier caso, la defensa del Palma sigue su curso y se encuentra en estos momentos en el tejado del Comité de Apelación que ayer recibió el recurso del conjunto mallorquín, que de no recibir la razón de los órganos federativos acudirá a la justicia ordinaria para resorver el conflicto.

Sastre

R.G. Temas jurídicos aparte, el Palma Air Europa prepara ya el trascendente partido del domingo ante el Melilla Baloncesto, que será el primer partido televisado del curso, con la necesidad de recuperar la senda del triunfo ante el rival que marca, a día de hoy, las posiciones de play-off. Tras la derrota del martes en San Sebastián, el técnico del conjunto mallorquín, Xavi Sastre, se muestra inquieto por la situación del equipo en la clasificación y el riesgo de que le entre ansiedad al equipo. "Estoy preocupado porque hay diferencia con el noveno clasificado y todo pasa por hacernos fuertes en casa. Me preocupa que se pueda fragmentar la diferencia como está pasando y nos pueda suceder lo del año pasado que teníamos tanta ansiedad por meternos en play-off", manifestó el entrenador y director deportivo del equipo. El encuentro de este fin de semana es vital porque el Palma se mide a un rival con las mismas aspiraciones que los mallorquines, aunque Sastre está convencido de que si su equipo recupera su mejor versión es capaz de ganar este encuentro y cualquier otro. "El Melilla es un rival directo pero creo que el rival directo que tenemos somos nosotros mismos. Podemos ganar a cualquiera", explicó. Para este encuentro, el Air Europa continúa con las bajas de Cláudio Fonseca y Asier Zengotitabengoa, que siguen con sus respectivos problemas y ambos están totalmente descartados para la cita del domingo. "No me gusta que las lesiones sirvan de excusas pero es importante no contar con jugadores como Fonseca y Asier, que siempre nos han marcado la diferencia", considera Sastre.