Toni Figuera: "Es una barbaridad"

"Es una barbaridad", señaló ayer Toni Figuera, presidente del Voley Ciutat Cide, a DIARIO de MALLORCA. "Es cierto que pagamos poco por el uso de las pistas, alrededor de unos 400 euros por seis meses para poder entrenar en el Germans Escalas, pero si las jugadoras y los técnicos nos tenemos que abonar se nos multiplica el gasto", explicó el directivo, quien además es el entrenador del equipo de Superliga Femenina 2 y que destacó que son las 12 jugadoras del primer equipo y las del juvenil las que acuden de su club al polideportivo de Son Gotleu. "A una media de 80 euros el abono, a nosotros se nos podría ir a 2.000 euros más, porque es un gasto que al final va a recaer en el club", añadió Figuera, quien advirtió que en breves días no podrán acudir a entrenar: "Ya nos han dicho que la semana que viene, el que no tenga abono no entra".

"Creemos que, además, hay una discriminación, porque a los clubes de elite no les afecta y tampoco les ocurre a los de fútbol. ¿Porque solo a los polideportivos? Esto se tiene que regular de otra manera", exclamó Figuera, que recordó que "esto ya se lo colaron el año pasado a los clubes de natación y gimnasia".