Según el IME, es para "controlar el acceso" a los pabellones

Desde el Institut Municipal de l'Esport explicaron ayer que se trata "de un tema de control" y que existe "un sistema informático de control de acceso a las instalaciones", porque "si no hay control, el acceso es aleatorio" a los pabellones. Además, señalaron que "hay instalaciones que no entran en este sistema" y a las que no se aplica el punto 6 del artículo 20 de la ordenanza de precios.

Monserrat Genestra, técnico del IME, explicó a DIARIO de MALLORCA, que en 2016 ya se aplicó en Son Moix y Son Hugo, que "hay varios tipos de descuentos" aplicables y que "son precios públicos para 2017, aplicables a las entidades externas que utilizan las instalaciones municipales".

Tras recordar que "los pabellones de pequeñas barriadas no están en esta aplicación de precios", destacó que "a principio de temporada los clubes solicitan dónde quieren hacer sus actividades".

"Lo que no se dice es que es para los clubes que se acogen a la reducción del 95 %, que pagan al IME el 5 % del alquiler de la instalación. No se paga ni el agua de la ducha", indicó, y recordó que "algunos clubes prácticamente realizan todas sus actividades en las instalaciones municipales", porque les resulta menos costoso.

"Los precios públicos van por años naturales, en eso no podemos hacer nada", explicó Genestra, que entiende el revuelo en los clubes (cuyas temporadas van de septiembre a junio). "Pero se ha avisado con tiempo a la gente para que pueda acogerse" a la nueva normativa, indicó, y agregó: "Lo que más me sorprende es que en el periodo de alegaciones prácticamente nadie dijo nada".

Al respecto, cabe señalar que, según se especifica en la normativa publicada en el BOIB del 27 de diciembre de 2016, fueron denegadas las alegaciones presentadas por el Club Hàndbol Mata de Jonc y del Avebal (Associació de Veterans de Balomnano de les Illes Balears).