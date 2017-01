Éder llega para ganar títulos

El ala-cierre brasileño Éder Luan Schade 'Éder' ya luce los colores del Palma Futsal. El futbolista, que llega procedente del Jaraguá brasileño y que firma con el conjunto balear hasta junio del 2020, fue presentado ayer en sociedad en la sede de Globalia de Llucmajor. Arropado por el presidente del club, Miquel Jaume, y por el director deportivo, José Tirado, Éder se mostró muy contento por el salto que da en su carrera y por iniciar la aventura en la Liga española.

El subcampeón de la Copa Libertadores, de dos Supercopa de Brasil o de la liga china, entre otros títulos que destacan en su carrera, reconoció estar "muy contento por llegar a un gran equipo" y aseguró que en su país hablan maravillas del conjunto palmesano. "En Brasil hay una expectación muy grande por el fútbol sala español y se dice que el Palma Futsal es la cuarta potencia en España después de los tres grandes", manifestó el carioca, que espera "ayudar al equipo a conseguir algún título".

El brasileño espera adaptarse rápidamente al grupo y empezar a jugar cuanto antes: "He estado conociendo al equipo y cuando trabaje con ellos aportaré valores al equipo". "Ya jugué con Maico y Diego Favero y ellos me ayudarán en la adaptación. Es un equipo muy brasileño y me han hecho tener una buena perspectiva", indicó Éder, que ya conoce a varios de los integrantes de la actual plantilla. "He conquistado un título en todos los equipos por los que he pasado y no veo por qué tiene que ser diferente aquí", afirmó ambicioso.

El presidente del club, Miquel Jaume, aseguró estar "muy satisfecho por presentar a un jugador que creo que va a ser muy importante en el futuro". Además, reconoció que llevan "muchos años" siguiendo al futbolista. "Lo que queremos es que después de las dos salidas se mantenga la competencia interna para que el equipo no se relaje. Para luchar con los grandes tenemos que exprimir al máximo la plantilla", añadió. Para José Tirado es "un honor que un jugador de sus características esté con nosotros". El director deportivo aseguró que Éder "es un perfil idóneo para vestir la camiseta del Palma y encaja perfectamente". "Es un futbolista difícil de conseguir en España y espero que ayude a crecer al equipo en los próximos, un armador de juego que se incorpora bien al ataque y nos tiene que ayudar en la salida de balón y en hacer jugar al equipo. Una de las cosas que más me gustaron de él es su personalidad y su carácter en la pista", concluyó.