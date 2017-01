Abrines: "Claramente, esto es para recaudar"

"No nos esperábamos esta medida, que nos perjudica totalmente", explicó ayer Rafael Abrines, presidente y entrenador del Club Bádminton Palma, uno de los más afectados por la nueva normativa de precios del IME. "Nosotros tenemos jugadores de pueblos como Santa Maria y Santa Eugènia y menores de 16 años que, por edad, no pueden emplear el abono", destacó el directivo, que recordó las dificultades económicas por las que pasa su club para poder participar en competiciones y entrenar. "Cobramos una irrisoria cuota a nuestros jugadores, y parte corresponde a la pluma, y muchos encima no nos pagan porque no pueden", exclamó Abrines, que añadió con resignación: "No quiero ni imaginarme si tuvieran que hacerse cargo de un abono". "No sé por qué lo han sacado y de un día para otro y con el presupuesto nuestro ya cerrado. Se ve claramente que esto es una medida para recaudar", concluyó el presidente del CB Palma.