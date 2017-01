Un hueso para empezar el año

­El Palma Air Europa arranca el 2017 y la segunda vuelta de la competición con el complicado desplazamiento a San Sebastián para medirse a uno de los grandes favoritos de la Leb Oro, como es el RETAbet Gipuzkoa (19 horas). El conjunto mallorquín afronta la primera gran cita del año con las bajas de Cláudio Fonseca, que sigue con sus eternos problemas de vértigo, y la de Asier Zengotitabengoa.

La empresa que tendrá el Palma esta tarde será de las más delicadas del curso, no sólo por el estado de la enfermería, sino porque visita un pabellón casi inexpugnable en lo que va de temporada. El RETAbet no cae en su casa desde el pasado 18 de octubre ante el Ourense, único tropiezo gipuzkoano como local, y desde ese día los pupilos de Porfi Fisac encadenan siete triunfos en el José Antonio Gazka. El técnico del conjunto vasco tampoco podrá contar con todos sus efectivos ya que el base Andrés Rico, que todavía no ha debutado esta temporada, sigue de baja por su lesión de larga duración. Sin el director de juego madrileño la batuta la comandará Ricardo Úriz, que se volverá a enfrentar a su hermano, Mikel Úriz, después del partido de la primera vuelta que acabó en favor del mayor, Ricardo. Junto al base navarro, Mike Carlson o Tautvydas Slezas se presentan como las principales amenazas vascas de un equipo que se ha acomodado en la zona alta de la categoría a solo una victoria del liderato.

Por su parte, el Palma Air Europa sigue fuera de la zona de play-off y arranca la segunda vuelta con la necesidad de mejorar su rendimiento para aproximarse más al objetivo marcado esta temporada.

Mockford

Con este reto el club ha decidido renovar a Ben Mockford, que finalizaba contrato a finales de año y que, por tanto, estará en San Sebastián y ayudará a suplir la importante baja de Asier, cuya vuelta se está demorando más de lo previsto por una tendinitis.

El próximo paso del Palma para entrar en la terna por el play-off pasa por dar la sorpresa en el Jose Antonio Gazka ante un RETAbet diseñado para ascender y ante una afición con el anhelo de regresar a la máxima categoría del baloncesto nacional después de que el club renunciara a su plaza en ACB por motivos económicos. Así, el Air Europa se encontrará con un pabellón que presentará un gran ambiente y que tratará de llevar en volandas a los suyos en el estreno del año.