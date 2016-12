Ingo Volckmann: "Si no subimos a Segunda bajaremos el presupuesto y contaremos más con los jóvenes"

"No somos ni el Madrid ni el Barça, sino el Baleares, que en 53 años solo ha estado tres en Segunda"

–¿Qué balance hace del primer equipo en un 2016 que acaba hoy?

– Ha habido cosas buenas y otras que no lo han sido tanto. Mirando atrás, estamos bien aunque yo querría estar un poco más arriba como otros clubes. Pienso que hemos tenido mala suerte al principio con las lesiones de dos de nuestros delanteros, Chando y Simón, que prácticamente no han jugado. ¿Dónde fallamos? Ahora no hacemos tantos goles, pero claro, tenemos dos delanteros que no pueden jugar. Y ante esto, no podemos hacer nada. Por lo demás, no encajamos muchos goles. En esto estamos bien. El equipo muestra que quiere, que sabe jugar bien, y de momento yo veo una buena actitud del equipo, salvo en un par de partidos como el día del Lleida, en el que estuvimos fatal. Pero no pasa nada. No somos ni Real Madrid, ni Barcelona ni Bayern de Munich. Somos el Atlético Baleares, que en 53 años de su historia ha jugado en Tercera y solo tres en Segunda.

– Pese a la inversión realizada, son Malferit da para lo que da, y es complicado crecer así.

– Es así, pero esto es lo que hay. Vamos a pedir al Ayuntamiento un campo. Nosotros aquí pagamos la luz y la electricidad, y no tenemos ninguna ayuda ni un campo oficial del Ayuntamiento. Y esto no puede ser. Por eso, pediremos al consistorio que nos ayude, cuesta mucho dinero reformar el antiguo campo y si no tengo otra solución, seguiremos aquí, buscaremos otro terreno o que el Ayuntamiento ayude a arreglar el Estadio Balear. De momento, tenemos son Malferit, y estoy contento.

– ¿Qué es lo que le hace invertir tanto dinero en el Atlético Baleares?

– Pues que somos muchos locos, como por ejemplo los del Chelsea, que también van a gastar mucho dinero para no ganar ni un euro, como me pasa a mí. Tengo la suerte de que puedo hacerlo, aunque no siempre será así. Si esta temporada no conseguimos el ascenso se bajará el presupuesto y contaremos más con la gente joven. Yo no puedo ni quiero gastar cada año tantos millones, aunque a mí me gustan los retos difíciles, y tengo muchas ganas de este año subir a Segunda.

– Por tanto, ¿está usted satisfecho con el rendimiento actual del equipo en base a la inversión realizada?

– Sí, yo veo que la actitud es buena, es para mí lo más importante. Si después funciona o no, es otra cosa. Depende de muchas cosas que la pelota entre o no. Pero lo más importante es que la gente dé el cien por cien de lo que tiene en el campo. Y desde mi punto de vista, eso se ha hecho salvo en algunos partidos. Y sé que el entrenador ha hablado fuerte con los jugadores, y después he visto la respuesta de los futbolistas en el campo.

– ¿Está contento con el trabajo de Christian Ziege?

– Sí, al cien por cien.

– ¿Entiende que un sector de la afición no esté con el entrenador?

– Yo lo veo diferente. Para mí, el equipo juega bien con partidos que han podido ganar y no han podido. He visto actitud en los jugadores, que es muy importante. Yo veo cómo entrenan, he hablado con los jugadores, y ellos están muy contentos con Christian Ziege. Él tiene mucha experiencia como jugador, y eso lo transmite a los futbolistas. Él habla mucho con ellos. Y a mí me gusta su trabajo. Otra cosa es si se pierden 6 o 7 partidos. Entonces, tocará pensar, pero de momento estoy contento y vamos a seguir este año. Y posiblemente subamos con él este año a Segunda. Ese es nuestro sueño.

– Para ello, habrá que reforzar el equipo. ¿Cómo está el tema?

– Van a venir seguro. Ya tenemos uno aquí -Julio Delgado- aunque a mí me moleste un poco que algunos aficionados ya lo critiquen antes de verlo jugar cuando este jugador viene a cubrir una plaza de sub 23 que teníamos libre, ha jugado en la selección sub 16 y a su edad ya ha jugado más de 50 partidos en Segunda B. Es una de las muchas cosas que no entiendo del fútbol.

– ¿Cuántos puntos ha dejado de sumar el Baleares con las ausencias de Chando Torres y Simon Zangerl?

– Fácilmente seis o siete. Y con esos puntos que nos faltan, estaríamos donde queremos estar, en zona de play-off. Pero ambos han estado lesionados y, además, Rubén Jurado ha tenido semanas en que no ha estado en forma, pero ha jugado porque no tiene recambio. Este ha sido el fallo que hemos tenido, y vamos a ver en la segunda vuelta cómo van las cosas. Buscaremos soluciones, miraremos con Chando y con los doctores del club si funciona o no. Si no va bien, buscaremos otro delantero. Es lo lógico.

– ¿Será una decepción para usted si el equipo no se clasifica para el play-off de ascenso?

– Claro que sí, aunque hemos de recordar de dónde venimos, de estar muchos años en Tercera. Los aficionados, que llevan mucho más tiempo que yo, lo saben. Yo no quiero estar en Segunda B, quiero subir a Segunda. Pero sé que este es un sueño muy grande, muy difícil de lograr, que hemos de ir todos juntos. Otros que han estado antes en el club, como el señor Cursach, han estado a punto y no lo han conseguido. Además, yo también soy nuevo en este negocio, al igual que Patrick Messow -secretario técnico- y cometemos nuestros fallos. Viendo la plantilla que tenemos y cómo juega, creo que no todo lo estamos haciendo mal. Y todavía tenemos opciones para subir.

– Pasados los días, ¿sigue molesto con el Poblense por su comportamiento en el 'caso Hertha Berlín'?

– La verdad, todavía sigo muy enfadado con el Poblense. Tenemos la posibilidad de jugar con un equipo de primer nivel como es el Hertha de Berlín, que además es de mi ciudad y a los que conozco, para celebrar el 75 aniversario del club. Les pedimos por favor si nos pueden dejar el campo, nos dicen que no porque no estará bien, y después ellos anuncian que juegan contra el Hertha. Eso me molesta mucho, porque entiendo que los aficionados no quieran que se juegue este amistoso en Son Moix o Son Bibiloni, pero ¿en Sa Pobla?, un partido en el que nosotros hubiésemos pagado un dinero, ellos no tendrían ningún gasto, ningún problema ? y dicen que no. Estoy muy molesto.