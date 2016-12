Una goleada reparadora

La mochila del Palma Futsal comenzaba a pesar más de la cuenta tras cinco jornadas sin ganar y se quitó todo el peso de golpe. El conjunto mallorquín goleó al Plásticos Romero Cartagena por 8-0 en un encuentro en el que volvieron a mostrar su mejor cara y el espíritu que les llevó a un increíble comienzo de temporada. La obsesión del Palma era acabar con la mala dinámica de resultados con una victoria que dejase un buen sabor de boca en el último partido del año y que, además, sellase el pase para la Copa de España. Y el Palma se quitó el peso de encima por fin ante el Plásticos Romero Cartagena. El equipo de Juanito fue superior desde el primer minuto teniendo el control del balón y del partido y limitando al rival a los contragolpes y solo sufrió en el comienzo de la segunda parte pero ya con el marcador a favor.

El equipo de Juanito ya no quería más sorpresas y salió a la pista con las ideas claras. Se hizo con el balón y no lo soltó en toda la primera mitad. Chicho acertó en el tercer remate de una jugada en la que el meta respondió a los primeros intentos de Chicho y Tomaz pero ya no pudo con el segundo rechace. El gol dio más tranquilidad a los locales. Chicho marcó también el segundo tras una gran jugada colectiva y dejando el camino despejado de cara a la segunda mitad.

Eso sí, los mallorquines sufrieron durante varios minutos tras el descanso. El rival salió valiente y encerró a los de Juanito en su pista durante varios minutos obligando a Carlos Barrón a entrar en acción y a todo el equipo a defender el resultado. El Cartagena estrelló un balón en el larguero. Y cuando peor lo pasaba el Palma Futsal, Attos marcó el tercero culminando un contragolpe. El tanto devolvió las buenas sensaciones a los locales que ya no dejaron escapar el partido y volvieron a coger el timón del barco hasta llegar a buen puerto. Joselito marcó el cuarto al aprovechar una asistencia de Maico y, minutos después, Paradynski también tuvo éxito al cazar un rechace de Raúl tras un centro de Tomaz. De nuevo Paradynski, Rojas y Attos cerraron la goleada. El Palma Futsal cierra el año con una victoria que prácticamente le asegura la clasificación para la Copa de España ya que cuenta con seis puntos sobre el noveno clasificado a falta de dos jornadas.