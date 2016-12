Una victoria innegociable

El Palma Futsal recibe hoy al Cartagena con la necesidad de conseguir el triunfo para dar un paso casi definitivo y asegurarse estar en la Copa de España, cuando quedan tres partidos para el final de la primera vuelta. Los de Juanito ocupan la octava posición en la tabla con cuatro puntos sobre el noveno clasificado, pero encadenan cinco partidos sin conocer la victoria.

La Primera División no se detiene estas fiestas y los futbolistas del Palma Futsal están ansiosos por romper la racha de cinco partidos consecutivos sin ganar. Los palmesanos reciben a las 20:30 horas al Plásticos Romero Cartagena con el objetivo de firmar un triunfo que deje un buen sabor de boca en la última función de este 2016, otro año para enmarcar y, con los números en la mano, el mejor año de la historia del club pese a la mala racha de resultados de las últimas semanas.

Los últimos resultados no han sido favorables para los intereses del Palma Futsal, pero el equipo sigue dependiendo de sí mismo para asegurar su participación en la Copa de España y cerrar una buena primera vuelta a nivel general, en caso de ganar los partidos que quedan para alcanzar el ecuador de la temporada. El primer escollo no será nada sencillo, ya que el Cartagena, que ha regresado a Primera División, llega al alza y en un buen momento de forma tras empatar ante ElPozo Murcia en el derbi regional y ganar la semana pasada al Levante UD Futsal.

La mejoría en sus resultados contrasta con los del Palma Futsal, que encadena cinco jornadas sin ganar con cuatro derrotas y un empate, pero que contará con la ventaja de jugar en su pista y con su afición, una combinación que ha sido prácticamente infalible durante toda la temporada.

Juanito no contará para el partido con los dos jugadores que se han marchado del conjunto mallorquín en este mercado de invierno, Lolo Suazo y Helinho. Además, Diego Favero, que arrastra problemas físicos, será duda hasta el último momento. "Es un partido complicado y para nosotros es muy importante volver a ganar en casa de una vez por todas y sumar los tres puntos, aseguró el entrenador del Palma.