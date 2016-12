La Española desestima el recurso del Air Europa por Sans

El Comité de Competición archivó ayer la reclamación formalizada por el Palma Air Europa en la que acusaba al Unión Financiera Oviedo de incurrir en alineación indebida ante los mallorquines por la participación del base Agustí Sans, que ya había jugado un partido de esa misma jornada con otro equipo. La Federación Española de Baloncesto (FEB) considera que hay "inexistencia de responsabilidad disciplinaria, procediendo al archivo de las acusaciones" presentadas por el Palma.

En la entidad mallorquina no ha caído bien la resolución y seguirá con la defensa de su versión "hasta el final". El presidente del Bahía San Agustín, Guillem Boscana, se mostró duro y critico con la FEB con su decisión. "Se nos está ninguneando y se están riendo de nosotros en la cara y esto no lo podemos consentir", espetó. El primer paso tras esta sentencia será recurrir al Comité de Apelación. El Palma Air Europa tiene diez días hábiles para presentar la reclamación. Además Boscana, aseguró ante los medios que solicitó al presidente de la Federación Balear, Juanjo Talens, que les concertara una reunión con el presidente de la Española, Jorge Garbajosa, para abordar el tema. El club balear está convencido de que llevan la razón y piensa acudir a todas las instancias necesarias. "Si el Comité de Apelación no nos da la razón seguiremos hacia adelante sea en la instancia que sea porque estamos más que convencidos de que tenemos la razón. El siguiente paso es la justicia ordinaria. Nos preocupa bastante más que nos den la razón porque creo que la tenemos, a que hagan repetir el partido o no dejen jugar al Oviedo la Copa Princesa. Me basta con que nos den la razón", declaraba Boscana ante los medios.

En este sentido, el presidente del Palma Air Europa considera que la proximidad de la conclusión de la primera vueta ha sido clave en la decisión tomada por la FEB y recuerda que el conjunto mallorquín pagó caro un "error inconsciente". "Creo que uno de los motivos que han ocasionado este fallo han sido las fechas en las que estamos. Si hubiera sido en la jornada tres sin Copa Princesa por en medio creo que no se hubiera dado este fallo. Nosotros, por una cosa que hicimos mal inconscientemente, tuvimos que pagar 12.000 euros de multa y un año sin poder fichar extracomunitarios y no vemos lógico que otro que hace cosas mal hechas salga impune. Nosotros lo pagamos con creces", manifestó.

Boscana no tiene miedo a represalias por los ataques y el desacuerdo con la FEB por este caso aunque asegura que si las hubiera se podría estudiar dejar de formar parte de las competiciones nacionales. "Si vemos que por defender lo que creemos que es justo nos tienen que hacer pagar por otro lado, al final decidiremos si vale la pena seguir con esta pantomima. Creo que no será el caso y que si no ganamos los partidos será porque no nos lo merecemos", explicó.

Defensa de sus intereses

Finalmente, el presidente del Palma quisó aclarar que el club no tiene ninguna "cruzada" con el Oviedo y que sólo defienden sus intereses ante una situación que no consideran legal. En este sentido, no culpan directamente al conjunto asturiano sino que argumenta que "el que metió la pata fue un funcionario de la Federación y no lo quieren reconocer", aunque cree que "el Oviedo tiene la excusa necesaria para hacer las cosas mal hechas" al recibir la autorización de la FEB.

El Unión Financiera Oviedo defendió su actuación en un comunicado y criticó las "reiteradas, desafortunadas e inapropiadas" declaraciones del técnico del conjunto mallorquín, Xavi Sastre, en las que les acusan de actuar con "mala fe". El club reiteró que Sans tenia la "autorización para jugar".