Xavi Sastre: "No me gusta que se rían de nosotros"

El Palma Air Europa está molesto y ofendido por la falta de seriedad de la Federación Española de Baloncesto (FEB) en el 'caso Agustí Sans' a tres días de que finalice la primera vuelta de la LEB Oro y con uno de los equipos implicados en la pelea por la Copa Princesa, el Unión Financiera Oviedo, involucrado.

El Palma, que ayer exigió "una pronta resolución que dé ejemplo de la profesionalidad de la liga", reclamó alineación indebida del Oviedo en el partido que les enfrentó el pasado 17 de diciembre en Pumarín y que acabó con triunfo local.

El Palma considera que el base menorquín Agustí Sans no podía disputar el encuentro porque ya había jugado con el Actel Força Lleida, su anterior equipo, su partido de esa mima jornada. Hasta la fecha y a tres días para acabar la primera vuelta, la FEB todavía no se ha manifestado sobre este tema, hecho que el entrenador y director deportivo del Palma Air Europa, Xavi Sastre, considera una actitud poco seria. "Extraña que haya pasado tanto tiempo y que haya habido tan poca información cuando el viernes se juega la última jornada de la primera vuelta. No es normal", declaró ayer el preparador mallorquín a Diario de Mallorca.

Para Sastre no hay duda alguna de que el Oviedo incurrió en alineación indebida. "Es de lógica. Un jugador no puede jugar dos partidos de la misma jornada en ningún lugar de mundo. Nos tendrían que dar el partido por ganado por alineación indebida total", aseveró.

Por otro lado, Sastre recuerda que al Palma se le sancionó por un error burocrático y que en este caso también se tendría que castigar. Al Air Europa se le castigó con un año sin poder inscribir norteamericanos y el director deportivo no entendería que el Oviedo saliera impune. "No me gusta que se rían de nosotros. Parece que lo quieren dejar pasar. Nosotros cometimos un fallo con los americanos y bien que lo pagamos", recordó. Por otro lado, el técnico está sorprendido de que "equipos implicados en la pelea por la Copa Princesa no se hayan quejado" de la situación.



Mala fe

El entrenador mallorquín se "ratifica" en que "hubo mala fe" en el Oviedo porque eran conscientes de que "no era lógico y correcto" que Sans jugara el partido y porque "se les había avisado antes".

La decisión está en manos de la FEB, que puede actuar de tres maneras: rechazar la reclamación del Palma, darles el partido por ganado o hacer repetir el encuentro.

En cualquier caso, Sastre sólo contempla que se les dé la victoria. "La persona que dio el permiso no pensó en que Sans ya había jugado esa jornada y de eso se aprovechó el Oviedo. Sólo pueden decidir darnos el partido por ganado, si se tuviera que repetir la afición no tendría que estar enfadado con nosotros, que sólo defendemos nuestros intereses, sino con su equipo", sentenció Sastre.