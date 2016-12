Abrines se exhibe con 18 puntos

Álex Abrines demostró su talento en su mejor actuación desde que aterrizó en la NBA. El mallorquín brilló con luz propia al anotar dieciocho puntos en el triunfo de los Thunder de Oklahoma City en su visita a los Pelicans de Nueva Orleans por 110-121. El escolta-alero jugó 30 minutos y anotó 6 de 12 tiros de campo, incluidos 5 de 11 triples, y acertó 1-2 desde la línea de personal. Además, el jugador formado en La Salle de Palma reflejó su personalidad en un momento crucial del partido, con el marcador igualado. Abrines anotó nueve de sus dieciocho puntos durante una racha de 11-0 iniciando el cuarto periodo, que sirvió para romper definitivamente el choque.

El internacional también capturó dos balones bajo la canasta de los Thunder, dio una asistencia, recuperó un balón y perdió otros dos. "Hoy –por ayer para el lector– todo entraba. Llevo tiempo trabajando para esto y al fin he podido demostrarlo", reconoció visiblemente satisfecho Abrines tras su partidazo ante los Pelicans.

El balear está concienciado de que debe estar preparado para cuando el técnico Billy Donovan le necesite. Abrines días atrás ya había manifestado que estaba contento por su evolución, por mucho que en algunos partidos se quedara sin saltar a la pista. "Me encuentro muy bien, cada vez más cómodo en el equipo y conociendo la Liga. Es una temporada larga y sé que no va a ser fácil, sobre todo al principio. No me preocupa mucho estos altibajos de minutos; tengo que seguir trabajando y sé que mi momento llegará", afirmó en los vestuarios del Staples Center tras doblegar a los Clippers por 83-85. "Me decían que muchas veces tiradores como yo o Anthony Morrow tenemos que estar preparados para ocasiones como esa y no hay que tener excusa", explicó el isleño. "Aquí es mejor que te sienten por tirar mucho y fallar que por no tirar. Esa es la mentalidad", aseguró convencido.

Por otra parte, Marc Gasol confirmó que nada le quita la moral y la confianza que tiene en su juego ofensivo y después de varios partidos de inconsistencia recuperó su mejor toque de muñeca y anotó 38 puntos que permitieron a los Grizzlies de Memphis romper racha perdedora de tres derrota y ganaron a domicilio 86-98 a los Pistons de Detroit. Gasol, que empató su mejor marca como profesional, anotó 14 de 17 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y acertó 8 de 11 desde la línea de personal. El jugador de Sant Boi, que disputó 37 minutos, también capturó cinco rebotes --todos defensivos--, dio cuatro asistencias, recuperó dos balones, perdió tres y puso dos tapones. "Sabía que el camino no era otro que seguir haciendo tiros a canasta y tratar de ayudar al equipo al máximo hasta que las cosas volviesen a la normalidad", declaró Gasol, que había anotado sólo 18 canastas de 62 tiros en la crisis que sufrió.

Por su parte, el base Ricky Rubio se mostró en la misma línea de eficacia y superación de Gasol y Abrines y su aportación de 10 puntos y ocho asistencias ayudaron a los Timberwolves de Minnesota a ganar de visitantes por 84-92 a los Hawks de Atlanta. Rubio jugó 33 minutos como titular en los que encestó 3 de 5 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y estuvo perfecto (2-2) desde la línea de personal. El ala-pívot hispano montenegrino Nikola Mirotic mantuvo su aportación ofensiva como reserva de los Bulls de Chicago al anotar 11 tantos, pero al final el equipo perdió de nuevo en su campo del United Center por 91-107 ante los Wizards de Washington.