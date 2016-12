El Palma Futsal enmudece

Desde que el Palma Futsal asombró al mundo tras golear al Movistar Inter los resultados han cambiado radicalmente, tanto, que los de Juanito no han vuelto a ganar desde entonces. Nueva derrota en la visita a la pista del Peñíscola RehabMedic por 3-1 que condena a los baleares a la octava posición con una renta de cuatro puntos de ventaja sobre la novena posición, la que marca salir de los puestos para estar en la próxima edición de la Copa de España.

Era un partido difícil ante un rival directo y quedó demostrado desde el primer instante del encuentro. Los locales marcaron a los tres minutos de partido por medio de Carlinhos, que fue el más destacado de su equipo y un peligro constante para la portería defendida por Nico Sarmiento. El Palma no encontró su mejor versión y sufrió en la primera mitad en la que el rival estuvo mejor y aprovechó sus ocasiones.

Los mallorquines trataron de empatar el partido en los instantes siguientes pero Paradynski, Chicho o Maico no acertaron con sus ocasiones. El Peñíscola RehabMedic fue mejor y lo refrendó con un segundo tanto obra de Juan Emilio. El tanto puso muy cuesta arriba el partido y el Palma ya no fue capaz de superar la adversidad pese a que todavía restaba mucho partido por delante. Los locales defendieron bien el resultado en la primera parte con el Palma insistiendo en ataque en los minutos previos al descanso pero sin acierto ante la portería rival.

El Palma mejoró su imagen tras el descanso. Fue a por el partido con la necesidad de marcar dos goles para puntuar y tuvo opciones de marcar pero el equipo ha perdido el acierto que le caracterizaba en las siete primeras jornadas en las que no perdió ni un solo partido. El equipo creó ocasiones pero no llegaban, y los locales defendían el marcador con la tranquilidad de contar con dos goles de ventaja que amplió a los cuatro minutos de la reanudación con el segundo tanto de Carlinhos. Los de Juanito reaccionaron con el gol de Eloy Rojas e insistieron en ataque. Juanito puso a Vadillo como portero-jugador aumentando la ofensiva sobre la portería rival pero la pelota no quiso entrar. El propio capitán Maico y prácticamente todos probaron suerte ante la portería de Íker sin fortuna. Los locales también gozaron de varias acciones a puerta vacía para marcar el cuarto pero tampoco encontraron la portería, incluso, uno de los lanzamientos se estrelló en el palo de la portería balear.

El Palma Futsal desciende a la octava posición de la clasificación y cuenta con cuatro puntos sobre la novena posición teniendo por delante tres jornadas para certificar el billete para estar en la Copa de España. Los mallorquines cerrarán el año el próximo 30 de diciembre en Son Moix ante el Plásticos Romero Cartagena.