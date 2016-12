El año del Can Ventura

Estre victoria del sábada pasado ante el Textil Santanderina por tres sets a cero daba por cerrado el año más bonito de la corta historia del Ca'n Ventura Palma. En estos 365 días que se cerrarán en breve, el conjunto mallorquín ha logrado su primer ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional y ha firmado un gran inicio de curso que le mantiene en la segunda posición de la Superliga Masculina.

De la mano del incombustible Damià Seguí, el Can Ventura cosechó un meritorio ascenso a la primera división con una plantilla mallorquina, en su totalidad, y que sólo cedió un partido en toda la temporada. Tras el autoritario ascenso, el Can Ventura cambió su fisonomía con seis fichajes de renombre como son los internacionales españoles Jorge Fernández, Álex Fernández, Andrés Villena y Fran Ruiz o Víctor Viciana y Guillerme Hage. Con ellos y los jugadores que repetían del curso anterior, el Can Ventura ha consolidado su candidatura al título de la Superliga Masculina y ha cerrado el año 2016 con un balance de ocho victorias y dos derrotas que, con 25 puntos, le sitúa en la segunda posición de la clasificación a sólo cinco puntos del líder, Unicaja Almería.

Una de las claves del equipo, tanto en el ascenso como en el arraque liguero, es el fortín en el que han conseguido convertir el Polideportiu Germans Escalas. En este escenario, el Can Ventura ha vencido todos sus enfrentamientos en 2016 y todavía no ha dejado escapar ningún set desde que arrancara la temporada 2016/17. Además, partido a partido, el pabellón va cogiendo mayor colorido y ambiente para acompañar al equipo de Ciutat en su objetivo de coronarse campeón de España. Hay afición al voleibol, como queda patente cuando el equipo de Marcos Dreyer juega en su pista.

Más retos en 2017

La irrupción del potente Can Ventura no acaba aquí y en el año que está por llegar quiere seguir cumpliendo sueños e hitos históricos en el voleibol español. El presidente del conjunto mallorquín, Damià Seguí, tiene entre manos convertirse en el primer equipo en conseguir levantar el título en su primera temporada en la Superliga. No lo tendrá fácil porque el Almería es un equipo muy potente y con experiencia. Además, Seguí se marca el reto de devolver a Mallorca a la competición europea de voleibol de la que ya se pudo disfrutar con el extinto Son Amar, de la mano del propio Seguí. Con todas estas ideas en la cabeza, el Can Ventura cierra un año para el recuerdo y abre el 2017 con la ambición de seguir haciendo historia.