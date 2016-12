"Pregunté a Rafel qué hambre tiene para volver al número 1"

­El extenista Carlos Moyà está "muy ilusionado" en su nueva etapa dentro del equipo de Rafel Nadal, aunque también afirmó que es algo que nunca pensó que iba a suceder, ya que creía que acabaría su carrera con Toni Nadal y su técnico, Francis Roig, y es por ello que espera que el año que viene el mallorquín recupere su "máximo nivel". "Cuando te llama el equipo de uno de los deportistas más grandes de la historia, y sobre todo por lo que nos une desde hace muchos años, pues obviamente que uno está muy ilusionado y contento. Soy muy optimista de que todo va a ir bien y de que Rafa recuperará su máximo nivel", afirmó en una entrevista en el programa ´El Transistor´ de la Cadena Cope.

El exnúmero uno en 1999, que a principios de diciembre rompió su relación profesional con el canadiense Milos Raonic, al que dejó en tercera posición de la clasificación ATP, admitió que "nunca" pensó que todo esto iba a suceder. "Pensaba que iba a finalizar su carrera con Toni Nadal y con Francis, porque Rafa es una persona de costumbres y le gusta mantener un equipo fiel. Además, él nunca me insinuó nada", apuntó. "Me llamó Toni y me dijo desde un principio de unirme al grupo, sin tener que sustituir a nadie. Luego quise hablar con Rafa para saber cuál era su idea y qué hambre tiene para volver a ser número uno, y ya después de esta llamada acabó de convencerme de que iba a valer la pena", relató en referencia a cómo sucedieron los acontecimientos.

Con muchas ganas

Por otro lado, reiteró Moyà, ganador de Roland Garros en 1998 y de la Copa Davis en 2004, que Nadal está "con muchas ganas", aunque asume que ha tenido un 2016 "irregular a consecuencia de las lesiones" y que ahora tiene "un problema de confianza". "No creo que tenga un problema tenístico, ya que a nadie se le olvida jugar al tenis de un día para otro", apuntó. "Además, siempre hay partidos que pueden ser un punto de inflexión cuando ganas, y en este sentido Rafa ha salido perjudicado ya que ha perdido muchos de ellos y no podía recuperar nunca la confianza total", añadió al respecto.

A nivel personal, Moyà declaró que será Nadal "el que decida quién irá a cada sitio". "Tampoco lo tenemos muy definido, por lo que podrán haber cambios. Lo que sí que puedo decir es que ya estamos empezando, y ya he ido a Manacor a verle. Él luego se irá a Abu Dabi, que no iré, y ya sí que les acompañaré a Melbourne para el Open de Australia", añadió.

"Yo había oído hablar de él, aunque era conocido por ser el sobrino del exfutbolista Miquel Ángel, y pese a que los dos éramos de Mallorca, nunca habíamos coincidido. No fue hasta en un Master de Stuttgart cuando lo conocí, que por aquel entonces Rafa tenia 11 años, y estuve haciendo un peloteo con él. Me sorprendió su timidez, pero sí que vi la manera en la que se transformó cuando se puso a jugar conmigo", concluyó Moyà, rememorando cómo conoció a Nadal y sus inicios con el ganador de catorce grandes en el circuito.