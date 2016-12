Nadal asume que tendrá un inicio de temporada complicado

­Rafel Nadal aseguró el lunes, durante la entrega de los Premios As del Deporte, que tendrá un comienzo de temporada "no fácil" después de superar una lesión que le obligó a perderse el final del pasado curso. Junto a Marc López consiguió en la modalidad de dobles la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Los dos recibieron uno de los premios del rotativo y Nadal analizóel futuro que tendrá que afrontar esta temporada. "Últimamente he sufrido más que disfrutado. Hago las cosas lo mejor que sé para empezar bien. Va a ser un comienzo de temporada no fácil porque llevo meses sin competir. Forzar en las olimpiadas me causó un edema en la mano", señaló.